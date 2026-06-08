Cuba: Parlamento publica cuatro nuevos proyectos de ley

Estos proyectos de ley fueron debatidos y enriquecidos en diferentes procesos de consulta realizados hasta la fecha como parte del accionar legislativo cubano, previo a su análisis y discusión por los diputados de la mayor de las Antillas

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es la encargada de la aprobación de estos proyectos de ley. (Foto: Cubadebate)

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba publicó este lunes los proyectos de ley Código de Trabajo, de Tierra Agropecuaria y Forestal, de la Vivienda y de Organización de la Administración Central del Estado.

En el sitio web del Parlamento del país caribeño también aparece el correo electrónico habilitado, con el objetivo de promover la participación ciudadana en ese proceso legislativo y contribuir a la cultura jurídica de la población.

La primera de estas propuestas de disposiciones normativas actualiza y perfecciona las regulaciones que garantizan la protección de los derechos y el cumplimiento de los deberes, derivados de la relación jurídico laboral individual, establecida entre los trabajadores y los empleadores, con independencia del sector donde laboran.

Asimismo, resalta el trabajo como un valor primordial, que constituye un derecho, un deber social, un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar y la vía fundamental para que satisfagan sus necesidades materiales, personales y espirituales.

Además, establece los derechos de los trabajadores y los mecanismos judiciales, institucionales y sindicales para su reconocimiento.

Igualmente, desarrolla lo concerniente a las relaciones colectivas de trabajo mediante la participación efectiva de los trabajadores y la negociación colectiva.

El segundo proyecto de ley se plantea la actualización del régimen de propiedad, posesión, sucesión por causa de muerte y uso de la tierra y bienes agropecuarios, así como su unificación de forma sistémica.

Su objetivo es la adecuada regulación, gestión y administración de la tierra como medio de producción fundamental, en función del desarrollo agrario, como base de la soberanía alimentaria, la revalorización de la ruralidad y la justicia social del modelo de desarrollo económico y social socialista cubano.

El proyecto de ley de la Vivienda tiene como objeto establecer y regular las formas en que el Estado hace efectivo el derecho de las personas a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro y saludable con criterios de resiliencia climática y eficiencia energética.

Entre tanto, la propuesta de disposición normativa de Organización de la Administración Central del Estado regula las bases generales de esta entidad y determina el número, denominación, misión y funciones de los ministerios y demás organismos que la integran.

Dichos proyectos de ley fueron debatidos y enriquecidos en diferentes procesos de consulta realizados hasta la fecha como parte del proceso legislativo cubano, previo a su análisis y discusión por los diputados de la mayor de las Antillas.