Posponen Feria Internacional del Libro de La Habana ante compleja situación del país

La decisión responde al recrudecimiento de las medidas del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que afectan directamente la organización de la cita literaria.

El Instituto Cubano del Libro informó desde su perfil de Facebook la posposición de la 34 Feria Internacional del Libro de La Habana, prevista inicialmente del 12 al 22 de febrero de 2026, debido a la situación extraordinaria que enfrenta el país con el déficit de combustible.

La decisión responde al recrudecimiento de las medidas del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que afectan directamente la organización de la cita literaria.

Oportunamente se informará la nueva fecha de realización de este importante evento cultural, precisó el Comité Organizador.

La Feria constituye el mayor acontecimiento cultural del país y reúne cada año a escritores, editores y lectores nacionales y extranjeros.