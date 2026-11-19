El cerco energético y el bloqueo estadounidense continúan incidiendo de forma directa en la producción, el transporte y la distribución de alimentos, factores que presionan al alza los precios en el mercado interno

Los precios al consumidor en Cuba acumularon un alza de 30,23 por ciento entre enero y octubre de 2026, mientras la inflación interanual escaló a 32,70, informó la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

El repunte de octubre consolida una tendencia sostenida durante 2026: en septiembre, la variación mensual había sido de 3,37 por ciento y la acumulada de 24,85 . El cerco energético y el bloqueo estadounidense continúan incidiendo de forma directa en la producción, el transporte y la distribución de alimentos, factores que presionan al alza los precios en el mercado interno.

Según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre divulgado por la ONEI, la variación mensual de los precios fue de 4,30 por ciento. La división de consumo con mayor incidencia en ese resultado fue “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un 71,70 del efecto total, seguida por “Restaurantes y Hoteles” (12,50) y “Bebidas Alcohólicas y Tabaco” (7,24).

Entre los bienes y servicios con mayor variación mensual destacaron los espaguetis (22,73 por ciento), los coditos (18,47) y el refresco en polvo (15,26). En la división de alimentos, los artículos de mayor efecto fueron la carne de cerdo, el arroz y los huevos de gallina.

Las cifras oficiales de la ONEI no recogen el comportamiento de los precios en el mercado informal, donde economistas estiman que la inflación puede alcanzar niveles muy superiores. Un cartón de huevos de 30 unidades se comercializa en ese espacio por encima de los tres mil 500 pesos, mientras el salario promedio estatal se situó en siete mil 354 pesos.

El repunte de octubre consolida una tendencia sostenida durante 2026: en septiembre, la variación mensual había sido de 3,37 por ciento y la acumulada de 24,85 por ciento.