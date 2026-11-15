Cuba reafirma lazos con descendientes de cubanos en el exterior

Este programa evidencia la voluntad de Cuba de estrechar vínculos con los cubanos radicados en el exterior y de preservar los lazos históricos y culturales que se transmiten a sus descendientes

A la cita asistieron jóvenes descendientes de cubanos residentes en el exterior que, como parte del programa de Becas DACCRE, cursan estudios superiores en universidades cubanas.

El XIII Encuentro de Becarios DACCRE se celebró este sábado en la Cancillería cubana, con la participación del viceministro de Relaciones Exteriores, Elio Rodríguez Perdomo, y de Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), según precisó el portal Cubaminrex.

A la cita asistieron jóvenes descendientes de cubanos residentes en el exterior que, como parte del programa de Becas DACCRE, cursan estudios superiores en universidades cubanas, fundamentalmente en la carrera de Medicina.

También asistieron especialistas y directivos de los organismos formadores, así como otros funcionarios de la Cancillería.

Durante las palabras de bienvenida, la directora general de la DGACCRE destacó la importancia de mantener estos espacios de intercambio y diálogo con los estudiantes, como una oportunidad para conocer sus experiencias, escuchar sus inquietudes y acompañarlos durante su formación académica y personal en Cuba.

Reiteró el compromiso institucional de apoyarlos, atender sus necesidades y trabajar para que, por encima de las circunstancias, puedan alcanzar sus metas y culminar exitosamente su formación.

En la clausura del encuentro, el viceministro Elio Rodríguez Perdomo resaltó el valor de esta experiencia como una oportunidad para estrechar los vínculos de los jóvenes con Cuba, reencontrarse con sus raíces familiares y culturales y fortalecer su sentido de pertenencia e identidad nacional.

Reconoció que, pese a las complejas dificultades económicas y sociales que atraviesa el país y que también inciden en la vida cotidiana de los jóvenes, es fundamental garantizar la continuidad de sus estudios y aprovechar esta oportunidad para prepararse profesionalmente.

Los asistentes dialogaron con los estudiantes sobre el ámbito académico, sus retos, intereses y experiencias como becarios DACCRE en Cuba.

A través de este programa, se han otorgado más de 145 becas para hijos de cubanos residentes en el exterior, en carreras vinculadas a las ciencias médicas, sociales y técnicas.

Este programa evidencia la voluntad de Cuba de estrechar vínculos con los cubanos radicados en el exterior y de preservar los lazos históricos y culturales que se transmiten a sus descendientes.

En el centenario del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, este encuentro con los jóvenes becarios DACCRE ratifica la continuidad del proceso de acercamiento entre la nación cubana y sus hijos residentes en el exterior.