Viengsay Valdés destaca en Rusia fortaleza de la escuela cubana de ballet

La artista integró el jurado del certamen de coreografía e impartió dos clases magistrales en la Academia Boris Eifman

Viengsay Valdés calificó la experiencia como una oportunidad de aprendizaje y proyección hacia el futuro. (Fotos: BNC)

La primera bailarina y directora general del Ballet Nacional de Cuba (BNC), Viengsay Valdés, destacó la solidez creciente de la escuela cubana de ballet y el reconocimiento internacional a su metodología, tras su participación en el Festival Concurso Panruso Joven Coreógrafo, celebrado del 9 al 15 de noviembre en San Petersburgo, Rusia.

Durante el encuentro, la artista integró el jurado del certamen de coreografía e impartió dos clases magistrales en la Academia Boris Eifman, con la asistencia de alumnos de diferentes años, profesores e invitados al evento, experiencia que calificó de muy enriquecedora por la acogida y el interés despertado por la metodología cubana.

La acogida, expresó Valdés, fue una muestra de admiración hacia la metodología cubana; para ellos supone una forma diferente de entrenar, pero les resultó muy interesante el orden de los ejercicios durante la barra y también la forma de combinarlos en centro y saltos.

Asimismo, señaló que varios maestros presentes elogiaron el desempeño de los bailarines cubanos invitados Greisell Lastre y Joan Manuel, y manifestó su agradecimiento por las valoraciones recibidas de especialistas con una sólida formación técnico-académica.

«Mi percepción es que la escuela cubana es cada vez más fuerte, que hay que seguir mostrándola al mundo para que continúe siendo valorada entre las mejores», afirmó la directora del BNC.

En relación con el concurso, resaltó el elevado nivel de las propuestas coreográficas, en las cuales identificó potencial creativo, plasticidad, calidad del movimiento y originalidad, elementos que constituyeron aspectos esenciales para la evaluación del jurado.

Como parte de la Gala del Festival, los jóvenes bailarines cubanos Greisell Lastre y Joan Manuel interpretaron Psámate, creación de la coreógrafa cubana Ely Regina; su actuación cerró la primera parte del programa y recibió una cálida acogida del público, en un gesto que Valdés consideró una muestra de deferencia hacia la representación artística de la isla.

La bailarina también participó en un encuentro presidido por Boris Eifman, reconocido coreógrafo contemporáneo ruso e inspirador principal del Festival, junto a directores artísticos de academias e instituciones de distintas ciudades.

Durante el intercambio se debatieron inquietudes relacionadas con el futuro de la coreografía y la necesidad de encontrar nuevas vías para promover e impulsar el talento local desde edades tempranas, bajo la premisa de que la formación sistemática y el trabajo constante resultan indispensables para alcanzar resultados en el desarrollo del arte coreográfico.

Al valorar la experiencia, Viengsay Valdés la calificó de oportunidad de aprendizaje y proyección hacia el futuro; incluso, relató que durante la despedida de los organizadores y participantes quedó abierta la posibilidad de nuevos encuentros, con una frase que le expresaron al salir del teatro: «No te decimos adiós, sino hasta pronto».