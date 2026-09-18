Costa Rica nunca ha notificado formalmente una ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba

En un Comunicado oficial, el Minrex argumenta que las declaraciones del Canciller costarricense constituyen otro acto de subordinación de ese gobierno centroamericano a la política de los Estados Unidos contra Cuba

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ha conocido hoy, 18 de septiembre, a través de medios de prensa, la sorprendente declaración realizada por el canciller de Costa Rica, Manuel Tovar Rivera, al diario Miami Herald, de que “se ha producido una ruptura de las relaciones diplomáticas” con Cuba, lo cual nunca ha sido formalmente notificado por las autoridades de ese país al gobierno cubano.

Como fue informado oportunamente, el 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó a nuestra Cancillería, mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba. Además, solicitó a Cuba, sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad, retirar al personal diplomático de su Embajada en San José y mantener únicamente al personal consular y administrativo.

En aquella ocasión, el entonces canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, comunicó a la Cancillería cubana que esas decisiones “no significaban una ruptura de las relaciones diplomáticas”.

En la Comunicación Institucional 076-2026, publicada por la Cancillería costarricense el 18 de marzo de 2026, bajo el título de “Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica”, tampoco se hace mención alguna a una ruptura formal de las relaciones diplomáticas con Cuba.

El hecho de que el actual Canciller de Costa Rica haya optado por compartir con un medio periodístico del Sur de Florida, información sobre una supuesta ruptura de la que el gobierno de Cuba está totalmente ajeno, hace pensar que estamos en presencia de otro acto de subordinación del gobierno costarricense a la política de los Estados Unidos contra Cuba.

La Habana, 18 de septiembre de 2026