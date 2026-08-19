Mitad del crudo venezolano se envía a refinerías norteamericanas, afirma Subsecretario de Energía de Estados Unidos

El alto cargo señaló que Venezuela produce actualmente algo menos de 1,25 millones de barriles por día y que esas refinerías fueron construidas para procesar ese tipo de petróleo

Washington describió la relación con Caracas en términos de «una hermosa alianza energética».

Según declaraciones del subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit, recogidas por Reuters, aproximadamente la mitad de la producción actual de crudo venezolano —unos 500 000 barriles diarios— se está dirigiendo a refinerías estadounidenses.

En un acto celebrado en Houston, el alto cargo señaló que Venezuela produce actualmente algo menos de 1,25 millones de barriles por día y que esas refinerías norteamericanas fueron construidas específicamente para procesar ese tipo de petróleo.

Haustveit añadió que, en el marco de la “hermosa alianza energética” forjada entre Caracas y Washington, Estados Unidos envía a Venezuela más de 100 000 barriles diarios de nafta para facilitar la extracción del crudo extrapesado venezolano.

“Esta es una hermosa alianza energética. La distancia tiene sentido. Es un mercado abierto. Se está creando valor real en ambos lados del comercio. Simplemente, no creo que exista una alianza más limpia”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el vicepresidente de la estatal Petróleos de Venezuela, Jovanny Martínez, coincidió en el mismo foro en que Estados Unidos requiere del crudo venezolano para impulsar su crecimiento económico.

Martínez adelantó que la empresa proyecta cerrar el mes en curso con una producción de 1,245 millones de barriles diarios y resaltó que las exportaciones vinculadas al sector petrolero han crecido un 19,7 % durante 2026.

En cuanto a los diluyentes necesarios para procesar los crudos pesados y extrapesados, Martínez subrayó que deberían producirse dentro del país y consideró que las refinerías venezolanas deben optimizarse para aumentar la fabricación de combustibles, cuya producción ha mejorado un 12,9 % este año, lo que representa el 5,4 % del consumo interno, según las cifras que proporcionó.

“Hicimos un gran esfuerzo por la reforma energética y ahora buscamos resultados concretos en términos de desarrollo”, afirmó, y reconoció que Venezuela arrastra un déficit diario de gas natural de 500 millones de pies cúbicos.

En ese sentido, la semana anterior el Gobierno venezolano firmó acuerdos con British Petroleum (BP) del Reino Unido, XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC Holding de Catar para potenciar la producción de gas en el campo Lorán, un megayacimiento situado en el océano Atlántico, frente al delta del Orinoco.