Cuba rinde homenaje a los caídos en Venezuela durante ataque de EEUU

El canciller cubano Bruno Rodríguez reafirmó, en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la solidaridad de Cuba al pueblo del país latinoamericano

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rindió homenaje este jueves en Caracas a los combatientes venezolanos y cubanos caídos en defensa de Venezuela durante la agresión militar perpetrada por Estados Unidos.

«Vine de Cuba a rendir emocionado homenaje a los combatientes venezolanos caídos en combate en defensa de la Revolución Bolivariana y Chavista y de la sagrada patria venezolana; a expresar emocionado tributo a los combatientes cubanos que, en desigual combate, enfrentaron al enemigo imperialista que profanaba la soberanía de la patria venezolana», expresó.

Durante la ceremonia en el Monumento Ecléctico de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, el canciller cubano reafirmó, en nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz y del primer secretario del Comité central del Partido y presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la solidaridad de Cuba al pueblo del país latinoamericano.

En sus palabras, Rodríguez Parrilla enfatizó el compromiso actual con el legado revolucionario de Chávez y Fidel, en el año del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana.

«La Revolución Bolivariana y Chavista y la Revolución cubana, en su destino y en su lucha común, serán ejemplo para la liberación de los pueblo de nuestra América», afirmó.

Finalmente, el jefe de la Diplomacia cubana aseguró que «continuaremos con nuestro trabajo en defensa de la paz, en la movilización internacional, en la campaña en defensa del Derecho Internacional y por la liberación del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.