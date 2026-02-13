Cuba se propone sembrar 200 000 hectáreas de arroz en 2026

Se ha dado prioridad tanto a la siembra especializada como a la popular. (Foto: Juvenal Balán)

Con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria, el país prioriza la siembra de arroz y la búsqueda de alternativas ante las limitaciones de combustible e insumos.

Para el presente año se prevé la siembra de 200 000 hectáreas de arroz, de ellas 61 035 corresponden a la campaña de frío y 138 965 a la de primavera, informó el ingeniero Israel Lugo Hernández, especialista principal del arroz del Grupo Empresarial Agrícola (gag).

De acuerdo con el sitio web del Ministerio de la Agricultura, subrayó que durante 2025 se lograron sembrar 122 990 hectáreas, superando así las 100 000 previstas inicialmente. «Estaban comprometidas con producir 97 685 toneladas de arroz para el consumo y se alcanzaron 111 528 toneladas, con destino al Mincin, mercados agropecuarios, turismo, insumos productivos, semilla y otros destinos», precisó.

No obstante, la ingeniera Laudelina Lugo Pérez, también especialista del gag, reconoció que aún no se logra satisfacer las demandas del país. «Cuba es uno de los grandes consumidores de arroz. El Gobierno ha mantenido un programa arrocero estable. Entre 2012 y 2018 llegamos a producir 304 000 toneladas de arroz para el consumo. Pero a partir de 2019, con el recrudecimiento del bloqueo, y luego con la covid-19, la nación se vio imposibilitada de seguir ese ritmo por las dificultades para adquirir insumos», explicó.

Frente a ese escenario, más de 23 000 productores están hoy comprometidos con el programa arrocero. «Hemos dado prioridad tanto a la siembra especializada como a la popular. Todo lo que se pueda sembrar por cualquiera de estas vías es válido, con el objetivo de elevar la producción para el autoconsumo y para la venta a la industria, que abastece la canasta básica», afirmó Lugo Hernández.

El especialista consideró que tres provincias –Pinar del Río, Sancti Spíritus y Granma– cuentan con niveles productivos suficientes para autoabastecerse, así como 22 municipios, ubicados mayormente en esos territorios y en otras regiones del país.

«Tal como establece la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, la meta es lograr el autoabastecimiento territorial. Para ello hay que producir lo establecido en las condiciones actuales y realizar una buena contratación con las bases productivas, de modo que el arroz llegue a los destinos que exige el país, en especial a la industria encargada de la canasta básica, y así sustituir importaciones», añadió.

COMBUSTIBLE, BIOPRODUCTOS Y NUEVOS ACTORES ECONÓMICOS

Lugo Hernández se refirió a las limitaciones con el combustible como un factor limitante para la preparación de suelo, la limpieza de sistemas de riego y las siembras. «Algunos productores con mejor situación económica compraron petróleo en divisas y así han podido asegurar la producción», señaló.

Como alternativa, se han elaborado bioproductos y bioplaguicidas. Ya se han tratado más de 140 000 hectáreas con estos medios, sobre todo biofertilizantes, para suplir los déficits existentes.

El directivo explicó que desde 2024 se labora de forma conjunta con diez mipymes, básicamente en Sancti Spíritus, Pinar del Río y Camagüey. Gracias a estos encadenamientos productivos con nuevas formas de gestión no estatal, en 2025 se sembraron alrededor de 3 020 hectáreas, con una producción aproximada de 9 304 toneladas de arroz cáscara húmedo y un rendimiento de 3,08 toneladas por hectárea. Las previsiones para el presente año apuntan a ligeros incrementos tanto en los rendimientos como en la producción.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

También se desarrollan proyectos de producción cooperada en Pinar del Río, con la empresa vietnamita v Mariel; en Granma, con la empresa Thai Binh, y en Sancti Spíritus, con un consorcio ruso.

Como resultado de la colaboración con Vietnam, el pasado año en el territorio pinareño de Los Palacios se alcanzó un rendimiento de 5,4 toneladas por hectárea. Los vietnamitas han implementado tres modalidades: 2 000 hectáreas sembradas y administradas directamente por ellos; otra donde facilitan el paquete tecnológico a los productores; y una tercera mediante la cual traen insumos para vender a los productores.

Lugo señaló que en algunas de estas experiencias ya se emplean drones para la siembra y la atención cultural de los cultivos. «Se evalúa, a través de la empresa GeoCuba, la adquisición de drones por parte de los productores para su empleo», confirmó.

De cara al futuro, los especialistas insisten en una idea medular: dispondremos de lo que seamos capaces de producir. En ese empeño, el programa arrocero cubano articula esfuerzos estatales, cooperativos y privados para recuperar los niveles productivos y acercar el cereal a la mesa de todos los cubanos.