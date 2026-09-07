Cuba tendrá 36 por ciento de envejecimiento en 2040

A la vuelta de 15 años la población de la nación caribeña habrá disminuido hasta unos 8,38 millones de habitantes

Contar con esta proyección demográfica es estratégico.

Cuba llegará al 36 por ciento de envejecimiento de su población en 2040, según las proyecciones de población por provincias, presentadas este lunes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

El estudio prevé, además, que a la vuelta de 15 años la población de la nación caribeña habrá disminuido hasta unos 8,38 millones de habitantes.

Contar con esta proyección demográfica es estratégico, pues no se pueden implementar las medidas económicas en curso, ni los proyectos de desarrollo, sin conocer la población con la que el país cuenta y contará, reflexionó Juan Carlos Alfonso Fraga, vice jefe de la Onei.

En ese sentido, Alfonso Fraga llamó a darlas a conocer y a utilizarlas de manera cotidiana en la gestión institucional y de gobierno.

La presentación de ese análisis prospectivo fue parte de la jornada científica por el Día del Trabajador Estadístico.

En el bloque demográfico, además, se presentaron novedosos métodos para estimar los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación (ENO) sin necesidad de levantar información en terreno. Ello supone un ahorro de recursos y una mayor agilidad en el procesamiento de datos.

La jornada, además, estuvo dedicada a analizar los procesos de modernización del sistema estadístico nacional, con énfasis en la automatización, el uso de la inteligencia artificial y nuevas estrategias de comunicación digital.

También se abordaron los desafíos de la comunicación estratégica para acercar las cifras oficiales a la ciudadanía a través de plataformas digitales.

Directivos y especialistas del organismo compartieron experiencias sobre la implementación del Tablero de Mando Integral para las estadísticas económicas.

Asimismo, se socializó una propuesta de perfeccionamiento del sistema de recolección de información, basada en la experiencia de la oficina municipal de Plaza de la Revolución, que busca optimizar la calidad y oportunidad de los datos primarios.

En las palabras de clausura, la jefa de la Onei, Juana María Pantoja Hernández, reconoció la entrega de los trabajadores estadísticos y reafirmó el compromiso de la institución con la mejora continua de los procesos, la transparencia informativa y el papel esencial de las estadísticas como insumo para la toma de decisiones en el país.