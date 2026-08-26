Por primera vez en la historia, tasa de natalidad mundial cayó por debajo del nivel de reemplazo

El estudio advierte que una baja fertilidad prolongada podría reducir la fuerza laboral, envejecer rápidamente las sociedades y ejercer presión sobre las economías y los sistemas de bienestar

Foto: Dayamis Sotolongo

La tasa de natalidad mundial podría haber caído por debajo del nivel de reemplazo por primera vez en la historia de la humanidad, lo que encamina a la población mundial hacia un declive en aproximadamente una generación, según advierte un nuevo estudio académico.

El artículo, titulado “Terra Incognita: La economía de un mundo en contracción”, estima que la tasa de fecundidad global actual no supera los 2,19 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo de 2,2 necesario para mantener estable la población a largo plazo.

El estudio, publicado a principios de este mes por el profesor de economía Jesús Fernández-Villaverde de la Universidad de Pensilvania y el investigador Patrick Norrick de la Universidad Northwestern, advierte que una baja fertilidad prolongada podría reducir la fuerza laboral, envejecer rápidamente las sociedades y ejercer presión sobre las economías y los sistemas de bienestar.

“Para 2026, es probable que la humanidad esté por debajo del nivel de reemplazo: estamos teniendo menos nacimientos de los necesarios para mantener la población constante a largo plazo… esto nunca había sucedido antes en nuestra historia como especie, ni siquiera durante guerras o pandemias”, afirmaron los autores.

El análisis abarca 236 países y territorios desde 1950 hasta 2023, observándose un descenso de la fecundidad en 219 de ellos. En promedio, los países han perdido alrededor de 0,062 nacimientos por mujer al año, y hay pocos indicios de que la tendencia se esté estabilizando, señalan los investigadores.

La población mundial aún no está disminuyendo porque las grandes generaciones nacidas en décadas anteriores siguen teniendo hijos. Sin embargo, los investigadores estiman que este efecto podría sostener el crecimiento solo durante otras tres décadas, con una población que alcanzaría su punto máximo en torno a los 9.000 millones en 2056 antes de comenzar a descender.

Los autores señalan que esta tendencia se ha extendido mucho más allá de los países ricos. Las tasas de fertilidad estimadas para 2025 son de tan solo 0,87 en Tailandia, 1,01 en Colombia, 1,35 en Irán y 1,52 en Brasil.

Los investigadores afirman que no existe un mecanismo automático que impulse la fertilidad de vuelta al nivel de reemplazo, ya que no hay una única explicación para la caída de las tasas de natalidad. Si bien los costos de la vivienda y el cuidado infantil, la inseguridad económica, la anticoncepción y los cambios en las normas sociales pueden contribuir, ninguno explica completamente la tendencia global.

El estudio advierte que las consecuencias económicas del inminente descenso demográfico podrían ser de gran alcance, afectando la fuerza laboral, el envejecimiento de las sociedades y la sostenibilidad de los sistemas de bienestar en todo el mundo.