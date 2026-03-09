Cuba y Brasil impulsan nexos bilaterales

Las autoridades brasileñas reiteraron la disposición de continuar apoyando a la nación antillana, en correspondencia con la posición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra el bloqueo estadounidense

Cuba y Brasil reafirmaron este lunes la voluntad de ampliar la cooperación y alianzas en temas de trabajo y empleo durante un encuentro entre sus respectivos ministros del sector, Jesús Otamendiz y Luiz Marinho.

La reunión aconteció en el Ministerio brasileño de Trabajo y Empleo, donde ambos titulares intercambiaron criterios sobre asuntos de interés común y examinaron nuevas posibilidades de colaboración.

En el diálogo, Otamendiz informó a su homólogo sobre la compleja situación que enfrenta el país caribeño a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla por más de 60 años.

Acompañaron al ministro el embajador de Cuba en Brasil, Víctor Manuel Cairo, la diputada y directora de Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar, Elizabeth Peña, y el director de Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Carlos Fidel Martín.

Ellos integraron la delegación cubana a la 39 Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para América Latina y el Caribe, del 2 al de 6 de marzo en Brasilia.

Con anterioridad, este lunes, Otamendiz estuvo en el Ministerio de Desarrollo Social y allí fue recibido por su titular, Wellington Dias, quien junto a los visitantes reiteraron los deseos de continuar impulsando iniciativas conjuntas.

Al inicio de ambas reuniones, Prensa Latina constató el excelente nivel de los vínculos entre Cuba y Brasil, sustentados, como escuchó, en una histórica solidaridad entre ambos pueblos y gobiernos.

Las autoridades brasileñas reiteraron la disposición de continuar apoyando a la nación antillana, en correspondencia con la posición del presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra el mencionado cerco estadounidense.