Promueven Cuba y Brasil nexos a nivel académico y científico

Ambas partes coincidieron en la necesidad de revitalizar los vínculos a un nivel similar o mayor al existente durante anteriores administraciones progresistas brasileñas

En la reunión se evidenció la voluntad de Cuba y Brasil de profundizar sus vínculos a nivel de docencia e investigación. (Foto: PL)

Los ministros de Educación Superior de Cuba, Walter Baluja, y de Educación de Brasil, Leonardo Barchini, manifestaron este miércoles en Brasilia el propósito común de ampliar la colaboración académica, científica y tecnológica.

En el encuentro, ambos coincidieron en la necesidad de revitalizar los vínculos a un nivel similar o mayor al existente durante anteriores administraciones progresistas brasileñas.

Junto a la presidenta de la Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior, Denise Pires, firmaron los avisos públicos (editales) que permitirán la ejecución de nuevos proyectos de cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de los dos países.

Previamente, Barchini dio la bienvenida a la delegación visitante compuesta, además, por la directora de Relaciones Internacionales de dicha cartera, María Victoria Villavicencio; el embajador en Brasil, Víctor Cairo; y la consejera Indira Herrera.

Resaltó los logros del sistema educativo cubano, los cuales, recalcó, son ejemplos para muchos países, y se interesó por conocer la actual situación en la isla caribeña, víctima de un cerco energético y bajo amenazas de agresión militar por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Barchini mencionó sectores con alto potencial de trabajo conjunto, como las energías renovables, e hizo referencia a programas de eficiencia que se desarrollan en universidades federales de Brasil a partir de esas fuentes.

Por su parte, Baluja ofreció una panorámica del sistema de educación superior cubano y de sus principales prioridades, en un contexto marcado por desafíos económicos y energéticos.

Destacó que las 50 universidades de su nación, entre más de 11 mil centros de educación en general, son pilares fundamentales en la formación de profesionales y la investigación científica.

Recordó que hubo antes un amplio intercambio académico entre los dos países, e insistió en la importancia de retomar las experiencias positivas en ese sentido.

Como constató Prensa Latina, en la reunión se evidenció la voluntad de Cuba y Brasil de profundizar sus vínculos a nivel de docencia e investigación, y de aprovechar las potencialidades para impulsar proyectos en beneficio mutuo.