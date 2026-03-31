Cuba y Rusia fortalecen cooperación en salud con nuevos acuerdos (+fotos)

Fue firmado un memorando de entendimiento entre Cecmed y el Centro Científico para la Experticia de los Productos Médicos del Ministerio de salud de Rusia

Autoridades de ambos países dialogaron sobre formación médica, programas materno-infantiles y oncología, y ampliación de productos de BioCubaFarma. (Fotos: CubaMinrex)

Como parte de la visita que realizan a la ciudad de San Petersburgo, el vice primer ministro y ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y el ministro de salud, José Angel Portal Miranda, fueron recibidos por el ministro de salud de la Federación de Rusia, Mijail Murashko.

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Nacional de medicina y de Investigaciones M. Almazov, permitió intercambiar sobre la cooperación bilateral en este sector a través de la capacitación de especialistas en áreas de atención como son los casos del programa materno infantil y la oncología, entre otras.

Asimismo, se evaluaron las vías para ampliar el uso de los productos cubanos de Biocubafarma. Se acordó continuar trabajando como parte del subgrupo de trabajo de salud de la Comisión Intergubernamental.

Al finalizar el encuentro fue firmado un memorando de entendimiento entre el Centro Estatal de Control de Medicamentos y Equipos Médicos de Cuba (CECMED) y el Centro Científico para la Experticia de los Productos Médicos del Ministerio de salud de Rusia.

El Ministro de Salud ruso destacó los lazos de amistad de larga data entre Rusia y Cuba, basados en el apoyo mutuo y altos ideales humanitarios, y evaluó positivamente el sistema de salud cubano y su papel internacional.