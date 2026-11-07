Cubana Tania Crombet Ramos, galardonada por Academia Mundial de Ciencias

La doctora en Ciencias del Centro de Inmunología Molecular (CIM) fue elegida para recibir la TWAS Medal Lecture 2027, distinción honorífica que otorga The World Academy of Sciences a algunos de sus miembros más destacados por sus logros sobresalientes en su campo de investigación

El Centro de Inmunología Molecular (CIM) anunció que la Doctora en Ciencias Tania Crombet Ramos ha sido elegida TWAS Medal Lecture para 2027, reconocimiento muy especial por su brillante carrera científica.

TWAS Medal Lecture es una distinción honorífica otorgada por The World Academy of Sciences (Academia de Ciencias de la Vida, por sus siglas en inglés) a algunos de sus miembros más destacados, señaló la institución en su sitio oficial en la red en Facebook.

Añadió que ese premio reconoce los logros sobresalientes de un científico en su campo de investigación.

Crombet Ramos es directora de Investigaciones Clínicas del CIM, Académica Titular de la Academia de Ciencias de Cuba y en 2025 electa nuevo miembro de la TWAS, fundada en 1983 en Trieste, Italia, promueve la prosperidad sostenible mediante la investigación, la educación, las políticas públicas y la diplomacia.

Con más de 1400 miembros electos de 112 países, entre ellos 13 premios Nobel, más de 430 jóvenes afiliados y exalumnos conforman una red activa de algunos de los investigadores más destacados al inicio de su carrera en el Sur global, de acuerdo con estadísticas oficiales.

Junto con sus socios, ha formado a más de 1100 doctores y ha otorgado más de 2300 becas posdoctorales a científicos de países en desarrollo.

Desde sus inicios, contó con el apoyo fundamental de científicos y líderes políticos italianos y es una unidad programática de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.