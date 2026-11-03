Recomiendan incorporación de Viñales a la Red Mundial de Geoparques

La decisión se produjo durante la primera jornada de las sesiones del Consejo de Geoparques Mundiales de la Unesco

La calidad técnica del expediente adquiere especial relevancia teniendo en cuenta las difíciles circunstancias económicas y materiales en las que se ha desarrollado este esfuerzo. (Foto: Facebook)

El Consejo de Geoparques Mundiales de la Unesco recomendó por unanimidad la incorporación de Viñales a su Red Mundial de Geoparques, tras examinar el informe de evaluación de la candidatura cubana, resultado de la misión de evaluación realizada del 5 al 10 de octubre pasados, en ese territorio de la provincia de Pinar del Río.

De acuerdo con información de la Cancillería, la decisión se produjo durante la primera jornada de las sesiones del Consejo, que tienen lugar del 2 al 4 de noviembre, en París, y representa un reconocimiento de la calidad técnica de la candidatura, de la relevancia del patrimonio geológico de Viñales y de la capacidad de Cuba para articular su conservación con la investigación científica, la educación, la participación comunitaria y el desarrollo sostenible.

Según explica la nota del Minrex, entre las principales fortalezas destacadas durante la evaluación sobresalen la excelencia y la consistencia de la documentación científica, la organización del expediente, la claridad de la estructura de gestión y la sólida cooperación entre las instituciones y los actores del territorio. Asimismo, se reconocieron la amplitud de los programas educativos, las acciones de protección ambiental y el compromiso de las comunidades con la conservación y la valorización de su patrimonio.

En el informe presentado en el Consejo constan las fortalezas remarcables en el caso de la candidatura cubana: el vínculo directo con los ministerios y decisores políticos, el respaldo de un consejo científico integrado por alrededor de 50 especialistas de diferentes disciplinas y la probada participación de los actores territoriales y comunitarios, bajo un enfoque de que el conocimiento genera afecto.

La candidatura cubana –explica el texto– es el resultado de años de trabajo coordinado entre especialistas del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, las autoridades locales, numerosas instituciones, expertos y comunidades del territorio, de la Comisión Nacional Cubana de la Unesco y de ese propio organismo.

En el debate trascendió, en voz varios miembros del Consejo, que la calidad técnica del expediente adquiere especial relevancia teniendo en cuenta las difíciles circunstancias económicas y materiales en las que se ha desarrollado este esfuerzo. La recomendación unánime, al haberse cumplido con todos los estándares establecidos, constituye un reconocimiento a la capacidad científica, organizativa y humana de los equipos cubanos, así como a la voluntad de construir un proyecto colectivo de conservación y desarrollo sostenible, incluso en condiciones extraordinariamente complejas.

Con esta recomendación, la propuesta será sometida al Consejo Ejecutivo de la Organización para su consideración en abril de 2027. De aprobarse, Viñales se convertiría en el primer Geoparque Mundial de la Unesco de Cuba y en un referente para los pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe.