Sismo de magnitud 7,7 sacude Indonesia y activa alerta de tsunami

El sismo golpeó la región de Flores a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana, hora local, agregó el servicio geológico

Sismo de magnitud 7.7 sacude la costa de Indonesia; reportan edificios dañados y emiten alerta de tsunami.

Un potente terremoto de magnitud 7.7 sacudió la costa de Indonesia el sábado en la madrugada (hora local), dañando edificios y viviendas, y se emitió una alerta de tsunami, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. De momento no se reportaron víctimas.

El sismo golpeó la región de Flores a una profundidad de 10 kilómetros, a las 5:58 de la mañana, hora local, agregó el servicio geológico. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Al sismo inicial le siguieron varias réplicas.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia emitió una alerta de tsunami para parte de las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Célebes del Sur y Célebes Sudoriental, e instó a los residentes a mantenerse alejados de las playas y las riberas de los ríos. La agencia ubicó el sismo submarino poco profundo cerca de la isla de Flores. Se aconsejó a los residentes de las costas afectadas que se trasladaran a zonas más altas, mientras las autoridades monitorean de cerca los mareógrafos costeros para detectar cualquier cambio.

El terremoto se sintió en gran parte de la isla de Flores. Los informes iniciales indicaron que hubo daños en viviendas e instalaciones públicas, aunque los funcionarios aún no habían dado a conocer estimaciones sobre el número de edificios dañados ni sobre víctimas.