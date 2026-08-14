Nuevas dudas sobre la salud de Donald Trump: «Tiene mal aspecto»

Durante meses, la opinión pública ha objetado la salud de Donald Trump, de 80 años. (Foto: Internet)

Hematomas en las manos, tobillos hinchados, somnolencia repentina y pruebas especializadas por razones desconocidas.

Durante meses, la opinión pública ha objetado la salud de Donald Trump, de 80 años.

Pero ahora, incluso uno de los cardiólogos más renombrados de Estados Unidos expresa sus dudas sobre el estado del presidente.



En un artículo del New York Times, Jonathan Reiner, el cardiólogo que trató al exvicepresidente Dick Cheney durante 27 años, afirma que, durante el último año, Trump «no ha parecido gozar de buena salud».



«No soy el médico de Trump y solo he revisado su historial médico público. Sin embargo, es probablemente el presidente más fotografiado de la historia de Estados Unidos, y varios problemas físicos son evidentes. Ha tenido hematomas severos en ambas manos, hinchazón en las piernas y momentos en los que parecía tener dificultades para mantenerse despierto.



También se les han llevado a cabo pruebas de imagen avanzadas por razones desconocidas», subraya el médico.



Y luego señala que «la 25.ª Enmienda de la Constitución ofrece la mejor solución a este problema».



El Congreso ha establecido una comisión externa para evaluar la salud del presidente. Citando el reciente informe médico de Trump, Reiner recuerda: «Fue evaluado por 22 consultores, una cantidad extraordinaria de especialistas. ¿Por qué se convocó a tantos médicos y cuáles eran sus especialidades?».



Justo cuando un cardiólogo de renombre exige respuestas sobre la salud del magnate, un nuevo video sobre las supuestas siestas del comandante en jefe en el Despacho Oval se ha vuelto viral. Esta vez, incluso está plagado de descabelladas teorías conspirativas.



Durante un evento en la Casa Blanca, la influencer Maga Jayme Leagh Franklin, de pie detrás de Trump, se tocaba el vientre repetidamente. Un gesto que podría ser normal para una mujer embarazada como ella. Pero eso bastó para desatar las teorías más imaginativas en la web.



Según usuarios de X, el gesto que marca Franklin de tocarse el vientre se usaría para activar un control remoto que le daría una descarga eléctrica al magnate cada vez que cerrara los ojos. Por absurda que parezca, esta tesis ha sido comentada por más de 30 millones de personas y da una idea de hasta qué punto la salud del presidente despierta la imaginación de los estadounidenses.