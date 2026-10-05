Arte y pasión musical evocarán en Cuba el Día de la Cultura Nacional

A Lester Lez lo motiva el compartir su arte en fechas con especial connotación, que contribuyan a resaltar musical y artísticamente lo más identitario de cada nación

Lester Lez prepara un repertorio que abarca desde Ernesto Lecuona hasta Juan Formell y Los Van Van, y más. (Foto: PL)

La escena en Cuba vibrará con música este 20 de octubre, cuando los acordes anticipen el homenaje del intérprete Lester Lez a la cultura nacional, esa que enaltece desde su condición de artista e hijo de esta tierra.

El músico, quien descuella por una obra comprometida con lo más destacado del arte en el país, promete agasajar la fecha con un recital en la Sala Transitoria del Museo Nacional de la Música, institución que acogió en marzo pasado su propuesta De La Habana a París, en honor a la francesa Edith Piaf.

Cuba es una mezcla de culturas e influencias diversas que -de una forma u otra- también son la base de lo que conocemos como cultura nacional, declaró el cantautor en exclusiva a Prensa Latina.

Por ello el repertorio escogido abarca desde Ernesto Lecuona hasta Juan Formell y Los Van Van, pasando por su obra autoral, añadió.

El artista, por primera vez en su carrera, estará acompañado por estudiantes del Conservatorio Amadeo Roldán y de la Unidad Docente del Teatro Lírico Nacional, en tanto interpretará piezas antológicos como La Comparsa y Damisela encantadora, ambas de Lecuona; y Quizás, quizás, quizás, de Osvaldo Farrés.

Enriquecen el programa Quiéreme mucho, de la autoría de Gonzalo Roig y Sandunguera, de Los Van Van, entre otras composiciones.

Uno de los valores agregados del recital radica en el espacio, decorado con objetos que pertenecieron al compositor neerlandés Hubert de Blanck. Su piano, un Steinway & Sons, acompañará cada nota y sensibilidad tejida desde la musicalidad del creador.

A Lester Lez lo motiva el compartir su arte en fechas con especial connotación, que contribuyan a resaltar musical y artísticamente lo más identitario de cada nación.

De ahí el nacimiento de esta propuesta armónica, que cuenta con el respaldo de la Dirección Provincial de Cultura de La Habana y se realiza “por el bien de la cultura nacional”.

Pese al contexto adverso que enfrentan los cubanos, el entrevistado lo considera un concierto necesario, “para recordar que este es un país con una cultura y una identidad bien afianzadas”.

Arte, voluntad y pasión por la música distinguen una iniciativa que, a voz y piano, procura arrancar emociones en una tarde dedicada a festejar aquello que nos une en un solo latir: Cuba y su cultura.