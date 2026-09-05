Fotonoticia: Un mar de basura en las costas de Trinidad

La zona, que siempre fue signo de limpieza, hoy presenta un panorama distinto

La limpieza y el orden, ahora es un perfecto mar de basura que inunda toda el área de baño. (Fotos: Dileán Sousa/Escambray)

Así nos recibe la playa al final del verano en la costa sur de Cuba, específicamente en áreas cercanas al hotel Ancón, de Trinidad.

La zona donde antes se velaba celosamente por los desechos, la limpieza y el orden, ahora es un perfecto mar de basura que inunda toda el área de baño.

Más allá de la coyuntura por la que atraviesa el país, la indisciplina y la falta de cuidado por parte de las personas e instituciones que asisten al lugar guardan su cuota de responsabilidad de cómo se ven hoy las playas de Trinidad de Cuba.