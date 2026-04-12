Del viaje de Yuri Gagarin a la misión Artemis II

A más de medio siglo del primer vuelo espacial tripulado de la historia el hombre sigue descubriendo los secretos que habitan más allá de nuestra órbita

La cápsula Orión posó suavemente sobre las aguas frente a la costa de San Diego a las 8:07pm (hora del este de Estados Unidos).

La cápsula Orión cortó el cielo del Pacífico y, con un despliegue de paracaídas, posó suavemente sobre las aguas frente a la costa de San Diego. Eran las 8:07 p.m. (hora del este de Estados Unidos) del pasado viernes 10 de abril. Con un exitoso amerizaje concluía la misión Artemis II: diez días de viaje, más de 1,1 millones de kilómetros recorridos y una hazaña que ningún humano lograba desde 1972.

A bordo viajaban los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto al canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Juntos se convirtieron en los primeros seres humanos en salir de la órbita terrestre en más de cinco décadas, superando el récord de distancia del Apolo 13 por más de 6.400 kilómetros: llegaron a 405.000 km de la Tierra, surcaron la cara oculta de la Luna y regresaron a casa impulsados por la energía de paneles solares.

La misión representa el vuelo inaugural tripulado del programa Artemis de la NASA, que pretende llegar a Luna y a Marte desarrollando exploraciones humanas en ambos sitios. El éxito de esta misión fue un triunfo técnico que mostró las capacidades del equipo humano, de la nave espacial Orión y de las herramientas técnicas para lograr los objetivos de exploración de la institución.

El final de la misión Artemis II sucede a pocos días de celebrarse los 65 años desde que el astronauta Yuri Gagarin se convirtiera en el primer ser humano en viajar al espacio. Aquella gesta fue descrita por las Naciones Unidas como «uno de los más grandes avances tecnológicos del siglo XX», abrió para siempre la puerta a la exploración espacial.

Precisamente en homenaje a esa fecha, la Asamblea General de la ONU declaró, durante su 85ª sesión plenaria, en abril de 2011 y mediante la resolución 65/271 que el 12 de abril sería designado como el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Esta jornada se celebra cada año para recordar el inicio de la era espacial de la humanidad y reconocer el esfuerzo colectivo que hace posible mirar más allá de nuestro planeta.