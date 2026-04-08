Tras sobrevuelo lunar, Artemis II comienza el viaje de regreso a la Tierra (+post)

Misión Artemis II de la NASA. (Foto: NASA)

La nave Orion ya se aleja de la Luna. Tras varias horas de máxima tensión y precisión, la misión Artemis II ha completado con éxito su sobrevuelo lunar y ahora inicia su viaje de regreso a la Tierra, culminando uno de los momentos más delicados y simbólicos de toda la misión.

El paso por el entorno lunar no ha sido improvisado. Detrás de este hito hay días de ajustes y decisiones críticas. En la jornada anterior, la tripulación ejecutó una maniobra de corrección de trayectoria que permitió recalibrar con precisión el rumbo de la nave. Ese encendido, planificado dentro del perfil de vuelo, era imprescindible para garantizar que Orion alcanzara el punto exacto de aproximación a la Luna y, al mismo tiempo, quedara alineada para el retorno.

Con ese ajuste completado, el sexto día de misión ha arrancado con la tripulación preparada para el momento clave. Tal y como estaba previsto en el calendario de la misión —con dos ventanas especialmente críticas que marcaban el sobrevuelo y el regreso—, Orion ha comenzado su aproximación mientras la Luna ocupaba por completo las ventanas de la cápsula. Durante varias horas, los astronautas han observado la superficie con una cercanía que no se repetía en una misión tripulada desde la era Apollo.

El punto de máxima aproximación ha llegado cuando Orion ha pasado a unos 6 500 kilómetros de la superficie lunar. En ese momento, la nave viajaba a gran velocidad respecto a la Tierra, pero lo suficientemente estabilizada en relación con la gravedad lunar como para ejecutar con precisión la trayectoria prevista. No se trataba de entrar en órbita, sino de aprovechar el paso para redirigir el viaje.

Ha sido también entonces cuando la misión ha alcanzado otro de sus hitos: la mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra. Según confirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, la tripulación superó las 252 000 millas (405 500 kilómetros), rebasando el récord que permanecía intacto desde Apollo 13.