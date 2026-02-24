Delcy reitera llamado a construir un futuro de armonía en Venezuela

Rodríguez patentizó que será la diplomacia quien dirima las “divergencias geopolíticas con poderes imperiales del mundo” y la cooperación económica comercial donde “derivaremos las grandes riquezas y potencialidades materiales que tiene nuestro país”

Rodríguez subrayó que la Ley de Amnistía y el Programa para la Convivencia Democrática y Paz “buscan convivencia, justicia y sanación”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reiteró hoy su llamado a todos los sectores políticos del país a construir un futuro de armonía y esperanza.

En mensaje publicado en su cuenta de Telegram, la gobernante aludió al diálogo sostenido la víspera en el Plació de Miraflores, sede de Gobierno, con familiares de víctimas directas de la violencia política que dejó numerosas víctimas en las dos últimas décadas.

“Junto a víctimas de la violencia política en Venezuela conversamos sobre pérdidas, dolor y esperanza”, escribió en la red social la mandataria.

Señaló que avanzaron para sanar esas heridas, combatir el odio y fortalecer la unión.

Rodríguez subrayó que la Ley de Amnistía y el Programa para la Convivencia Democrática y Paz “buscan convivencia, justicia y sanación”.

“Hago un llamado a todos los sectores políticos a sumarse activamente, a construir juntos un futuro de armonía y esperanza para toda Venezuela”, insistió.

En el audiovisual que acompaña el mensaje, la dignataria encargada aseveró que el perdón es “desprendimiento de uno mismo, del dolor particular y personal”.

Yo pensé que lo primero que hay que curar es el odio y hay un grupo humano, de personas diversas que están en el Programa de Convivencia Democrática, para ver cómo sanamos el odio, declaró.

“Yo les pido que se incorporen al Programa activamente”, pidió la mandataria a los presentes, incluidas madres que perdieron a sus hijos durante las llamadas guarimbas de los años 2013, 2014 y 2017.

Comentó que además de ese instrumento está la Comisión Especial para la ejecución y aplicación de la Ley de Amnistía y también la Comisión para la Revolución Judicial, “porque la justicia debe ser para todos y para todas”.

La presidenta encargada dijo tener el conocimiento de algunos sectores que “no están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país” y lo están midiendo desde la derrota política-partidista.

Denunció que la derecha extremista radicada en Europa y Estados Unidos “ya tienen planes y, en su debida oportunidad, los voy a mostrar”, apostilló.

El 3 de enero, afirmó, perdió Venezuela, no hubo ganador en este país, subrayó.

Llamó a que sea el pueblo venezolano quien diga “lo que tenemos que hacer porque ¡ya basta!”, acotó.

Rodríguez patentizó que será la diplomacia quien dirima las “divergencias geopolíticas con poderes imperiales del mundo” y la cooperación económica comercial donde “derivaremos las grandes riquezas y potencialidades materiales que tiene nuestro país”.

Lo haremos con lo más importante: la riqueza espiritual del pueblo de Venezuela, enfatizó.