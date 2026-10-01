Denuncian en Bolivia secuestro del fiscal general Roger Mariaca (+post)

Roger Mariaca y el fiscal cruceño Alberto Zeballos fueron interceptados en el aeropuerto cruceño en un operativo aún sin explicación oficial sobre motivos y responsables

De acuerdo con información preliminar, ambos funcionarios fueron interceptados dentro de la terminal aérea y posteriormente aprehendidos por efectivos cuyo origen institucional aún no ha sido esclarecido. (Foto: Internet)

La Fiscalía de Bolivia denunció este miércoles el “secuestro” del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, hecho registrado durante la noche en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en el departamento cruceño.

De acuerdo con información preliminar, ambos funcionarios fueron interceptados dentro de la terminal aérea y posteriormente aprehendidos por efectivos cuyo origen institucional aún no ha sido esclarecido. Hasta el cierre de esta nota no existe un comunicado oficial que identifique qué fuerza ejecutó el operativo ni bajo qué mandamiento se actuó.



Tampoco se conoce el motivo formal de las aprehensiones, si pesan órdenes judiciales previas contra Mariaca y Zeballos, ni el lugar al cual fueron trasladados tras su retención en el aeropuerto. El hermetismo en torno al hecho alimenta múltiples interrogantes en un momento sensible para la vida democrática del país del altiplano.

Luego de la aprehensión se registró un intenso movimiento policial en el aeropuerto cruceño, con presencia de efectivos de la Interpol, donde se restringió el acceso a la prensa.

La policía también intervino la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y allanó el domicilio de Mariaca en la zona norte de la capital cruceña.

Mariaca y Zeballos forman parte de la lista de los funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos quitó su visa de ingreso a ese país con el argumento de que se impedía el ingreso a personas vinculadas con la corrupción y el narcotráfico.

Nuevo fiscal interino



Tras los hechos ocurridos durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, autoridades bolivianas hicieron un anuncio a primera hora de la mañana.

Se designó a Luis Montaño como nuevo fiscal general interino de Bolivia, mientras que Mabel Andrade obtuvo el cargo de fiscal departamental interina en sustitución de Alberto Zeballos.



Por ahora, los fiscales Roger Mariaca y Alberto Zeballos fueron trasladados a El Alto para ser procesados por presuntos vínculos con el narcotráfico, siguiendo el guion impuesto por los Estados Unidos tras la investigación de Mariaca contra Fernando Cerimedo.