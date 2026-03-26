Desde Alemania llega ayuda solidaria hasta el hospital de Trinidad

La donación incluye medicamentos, insumos médicos y productos de aseo destinados a mejorar la calidad de los servicios en el centro asistencial

Esta donación tendrá como destino la atención a los pacientes ingresados en el centro asistencial. (Fotos: Ana Martha Panadés/ Escambray)

La solidaridad recorre los mares y llega a puerto seguro. Nuevamente el Hospital General de Trinidad Tomás Carrera Galiano recibió una donación de medicamentos e insumos médicos gracias al gesto altruista de un grupo de amigos residentes en Alemania.

En su propio velero y a título personal, Thomas Maciey trasladó las valijas que poseen —además del valor del aporte— un simbolismo profundo, en tanto representa el apoyo al pueblo cubano que sufre las consecuencias del recrudecimiento del cerco de Estados Unidos contra la isla caribeña.

Thomas, visiblemente emocionado, agradeció el recibimiento por parte de las autoridades de Salud Pública en el municipio, aunque con su gesto no busca reconocimiento personal. “Hemos entregado donaciones similares en Gambia, África, pero es la primera vez en Cuba. Me siento muy orgulloso”, dijo.

La doctora Yaquelín Alfaro, directora del hospital trinitario, agradeció en nombre de los trabajadores esta donación, que, tras su recepción y clasificación, tendrá como destino la atención a los pacientes ingresados en el centro asistencial.

Al término de la entrega, Thomas realizó un breve recorrido por la institución médica, con una capacidad de 97 camas, y se interesó por los servicios que presta, entre los que figuran terapia intensiva, medicina, cirugía, ginecobstetricia y pediatría.