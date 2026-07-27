Eléctricos espirituanos en la trinchera de postes y cables

Estos trabajadores realizan labores en La Habana y devuelven el servicio a zonas de Sancti Spíritus afectadas por la tormenta local severa

Los trabajadores que permanecieron en la provincia debieron hacer frente a la tormenta local severa. (Fotos: Empresa Eléctrica Sancti Spíritus/ Facebook)

En el marco de las acciones para mejorar el servicio eléctrico en la capital cubana, los integrantes del Contingente Serafín Sánchez llevan a cabo por estos días numerosas acciones en el habanero municipio de Guanabacoa, de acuerdo con publicaciones de la Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus en sus canales oficiales de redes sociales.

Durante los trabajos, no faltan las muestras de gratitud y solidaridad de los vecinos, gestos que demuestran el respaldo de la comunidad a la labor de los eléctricos espirituanos.

Paralelamente, mientras parte del contingente se encuentra en La Habana para prestar apoyo, los trabajadores que permanecieron en la provincia debieron hacer frente a la tormenta local severa que afectó con saña el territorio el pasado 23 de julio.

El fenómeno dejó postes partidos, redes dañadas y varias comunidades sin fluido eléctrico; sin embargo, el personal de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus ha desplegado un esfuerzo extraordinario para restablecer el servicio.

Entre las tareas más destacadas se encuentran los trabajos de reposición de postes y otras reparaciones de mayor complejidad, ejecutadas por la UEB OBE Sancti Spíritus.

Los linieros y técnicos dedican largas jornadas bajo condiciones adversas, con lo cual han retornado la electricidad a casi todas las zonas perjudicadas.

La empresa reconoce el profesionalismo y la entrega de su equipo humano que, pese a las inclemencias del tiempo, ratifica la voluntad y el compromiso de los trabajadores eléctricos espirituanos.