Despegue productivo en la CCS Gelacio Cid

Esta base productiva de Yaguajay tiene como objeto social la producción de leche y carne. No obstante, incorpora también los cultivos varios

La CCS Gelacio Cid también se enfoca en la preparación de tierras a través de la tracción animal. (Foto: Cortesía de la CCS )

Aunque la actual crisis energética que vive el país limita los pasos del sector productivo, la CCS Gelacio Cid López, perteneciente a la Empresa Agroindustrial de Granos (EAIG) Valle del Caonao, de Yaguajay, cumple en este primer trimestre del año los planes de producción de leche, rubro que, junto a la carne, deviene objeto social de la base productiva.

Según explicó a Escambray Eglis Pérez Martínez, presidente de la referida estructura, para este 2026 poseen un plan de producción de 116 000 litros de leche, cifra que prevén cumplir, pues en estos primeros tres meses del año se sobrecumple la entrega en un 103 y 106 por ciento, respectivamente, a pesar de contar con algunos incumplidores.

La producción de leche y carne deviene objeto social de la base productiva. (Foto: Greidy Mejía Cárdenas/Escambray)

“De los tres productores que incumplen la entrega de leche, uno tiene como principal problemática haber sido afectado por el hurto y sacrificio de ganado, mientras que en el caso de los otros dos es por falta de nacimientos. Hasta el momento la cooperativa no tiene problema de pagos a los campesinos. Hoy no hay deuda con los productores”, aseguró el directivo.

Pérez Martínez agregó que, como medio de fortalecimiento de la CCS, existe un termo para la recogida del producto que facilitan los campesinos de la Gelacio Cid y de otras cooperativas de la zona.

“Aunque se recoge la leche, el queso, otro de los ingresos de la base productiva no se está recogiendo. Hicimos un análisis de las personas que podían incorporarse a la leche y se sumaron, pero hay otros que no tienen esa posibilidad porque residen en áreas distantes del Consejo Popular de Iguará, donde se encuentra enclavada la cooperativa”, detalló.

El presidente de la CCS recalcó que, respecto a la producción de carne, poseen un plan de 40 toneladas contratadas para el presente año.

De igual forma apuntó, que aun cuando la producción de leche y carne resultan los ejes fundamentales de la cooperativa, también trabajan los cultivos varios en menor cuantía. De las 748 toneladas contratadas con los productores, se pactan 60 con el Valle del Caonao y el resto se comercializa en el punto de venta de la cooperativa, en la feria agropecuaria de Iguará y en la de la cabecera municipal.

La CCS se beneficia con un proyecto de colaboración internacional enfocado en la cría de gallinas para estimular la producción de huevos.

Para garantizar este nivel de productos en medio de la actual crisis energética, la cooperativa se enfoca, según el propio Eglis, en la tracción animal y en la prestación de servicios. “Contamos con 23 yuntas de bueyes y el propósito es sumar tres en cada trimestre del año”, acotó.

Asimismo, puntualizó que otro de los encargos que asume la CCS es apoyar al Sistema de Atención a la Familia (SAF) de la comunidad. “Todos los productores que llegan al punto de venta realizan una donación al SAF. Y aunque la misión fundamental es la entrega de viandas, hemos donado leche, arroz, hortalizas, y hasta cárnico. También donamos alimentos al Hogar Materno de Yaguajay una vez al año”, señaló.

La CCS Gelacio Cid, con unos 152 asociados y 900 hectáreas de producción distribuidas en áreas de La Lolita, Piñero, Las Flores y Cedeño, se beneficia con un proyecto de colaboración internacional enfocado en la cría de gallinas para estimular la producción de huevos, e incorpora a sus faenas el carbón vegetal, detenido hasta la fecha por el tema de combustible.

Esta base productiva del norte espirituano muestra resultados integrales en su quehacer, de ahí que en el 2025 ostentara la condición de Vanguardia Nacional, por la que también apuesta en el presente año.