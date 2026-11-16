Hoy, antes de que las administraciones de la ultraderecha cumplan muchas de ellas ni medio año, las encuestas registran niveles de rechazo que en varios países ya superan la mayoría absoluta, apuntó el rotativo La República

El desgaste veloz de los gobiernos derechistas se debe a la desilusión que ha generado el incumplimiento de sus promesas.

El diario peruano La República comentó este lunes que la caída de la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori coincide con la rápida impopularidad de los demás gobiernos latinoamericanos de posición y promesas electorales incumplidas.

Precisó que la mandataria, que comenzó su gestión hace poco más de tres meses, registró la semana pasada en una encuesta una desaprobación de 53 por ciento, y días antes el sondeo de otra encuestadora consignó que solo 10 por ciento considera que Fujimori ejerce un buen gobierno.

Opinó que esa situación de Perú obedece al rasgo común de los demás gobiernos derechistas: “La ciudadanía entregó su voto a cambio de mejoras concretas en economía y seguridad, con independencia de las simpatías políticas” y esa promesa no se hace efectiva.

“Las victorias electorales de la ultraderecha sudamericana llegaron con la promesa de restablecer el orden económico y recuperar la seguridad pública”, refirió el diario, al agregar que “ello justificó el voto de millones de ciudadanos que apostaron por ese giro”.

“Hoy, antes de que esas administraciones cumplan muchas de ellas ni medio año, las encuestas registran niveles de rechazo que en varios países ya superan la mayoría absoluta”, apunta.

Citó los casos de los presidentes de Chile, José Antonio Kast, con 68 por ciento de desaprobación, y de Bolivia, Rodrigo Paz, con solo 25 por ciento de respaldo.

El editorial sostuvo que el desgaste veloz de los gobiernos derechistas se debe a la desilusión que ha generado el incumplimiento de sus promesas, pues esos regímenes se han visto atrapados en procesos políticos internos por sus serias dificultades para cumplir la oferta de avances verificables en la calidad de vida de la gente.

“Las sociedades latinoamericanas juzgan con celeridad a las administraciones incumplidas, al margen de su posición en el espectro político”, subrayó.

Añadió que ese dato debe ser tomado en cuenta por las fuerzas políticas democráticas que son las encargadas de dar solución a los problemas que más afectan a la mayoría de ciudadanos.