Presentan libro sobre Fidel en Feria de Santiago de Chile

Durante el lanzamiento de la obra estuvieron tres de los autores incluidos en la compilación: el arquitecto, sociólogo y político chileno Daniel Jadue; la periodista y escritora cubana Katiuska Blanco y Carlos Torres, de Ediciones La Estaca, encargado de la publicación del texto

El título “…Y en eso llegó Fidel”, que contiene artículos de unos 30 autores latinoamericanos sobre el líder de la Revolución cubana, fue presentado en la Feria Internacional del Libro que hoy sesiona en la capital chilena.

Durante el lanzamiento de la obra estuvieron tres de los autores incluidos en la compilación: el arquitecto, sociólogo y político chileno Daniel Jadue; la periodista y escritora cubana Katiuska Blanco y Carlos Torres, de Ediciones La Estaca, encargado de la publicación del texto.

Es para mí un honor presentar este libro y más honor haber escrito sobre un hombre cuya vida estuvo ligada a las grandes batallas del siglo XX y que hoy sigue siendo una referencia, dijo Jadue en su intervención.

Afirmó que uno de los grandes méritos de este título consiste en mostrar que Fidel nunca entendió la Revolución como un acontecimiento congelado en el tiempo, sino como un proceso en permanente transformación.

Fidel comprendió que ninguna revolución podía triunfar copiando modelos ajenos. Cada pueblo debía construir su propio camino a partir de su historia, de su cultura y de las condiciones concretas de su lucha. Esa es probablemente una de las razones por las cuales la revolución cubana sigue despertando tanto interés, expresó.

Jadue destacó los ensayos dedicados al internacionalismo que recuerdan las misiones médicas, la cooperación educativa, el apoyo a los movimientos de liberación nacional y la participación decisiva de Cuba en las luchas anticoloniales africanas.

Saludó la inclusión en el libro del discurso de Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra en 1992, donde mucho antes de que la crisis climática ocupara el centro del debate, él advertía que el modelo de producción y consumo destruía las bases materiales de la vida y la humanidad debía cambiar de rumbo antes de que fuera demasiado tarde.

“Hoy, cuando el planeta enfrenta una emergencia ecológica sin precedentes, aquellas palabras poseen una fuerza casi profética”, advirtió.

Al intervenir en la presentación, la periodista Katiuska Blanco, quien ha escrito varios libros sobre Fidel, explicó que el discurso de 1992 es un punto de partida, pero también de condensación de un pensamiento que se había ido desarrollando a partir de su vida.

El nació y se desarrolló en contacto directo con la naturaleza y con los seres que la poblaban, expresó.

Recordó que desde joven Fidel obtuvo reconocimientos de excelencia en agricultura y lengua y literatura española y premios en sociología.

Blanco escribió un artículo en este libro titulado: Fidel enamorado del mundo, en el que plantea que la soberanía de los pueblos, la lucha por la paz, la preservación de la naturaleza y la búsqueda de un destino mejor para el ser humano fueron algunos de los temas de perenne meditación y lucha a lo largo de toda su existencia y en ello radica su vigencia.

La autora va a presentar en la feria una nueva edición de su título “Todo el tiempo de los Cedros”.

La 45 edición del evento literario comenzó el 13 y se extenderá hasta el 22 de noviembre.