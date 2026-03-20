Preparación militar desde Jatibonico

El Consejo de Defensa de Zona de Arroyo Blanco amaneció este viernes en plena disposición combativa. Se activaron los planes para situaciones de contingencia y los órganos de dirección y de mando.
Como parte de las acciones programadas y con la participación de los componentes del sistema defensivo, se simuló un ataque aéreo, evacuaron a los habitantes y atendieron a los posibles heridos.
Asimismo, se ofrecieron a los milicianos clases prácticas de arme y desarme de armas de fuego, tiro con calibres de combate, lanzamiento de granadas y colocación de minas antitanques.
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