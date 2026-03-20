Preparación militar desde Jatibonico

Este viernes, como parte de las acciones por el Día Nacional de la Defensa, se realizaron ejercicios tácticos en ese municipio

Los milicianos demostraron sus habilidades en el tiro con calibres de combate. (Foto: Adriana Alfonso)

El Consejo de Defensa de Zona de Arroyo Blanco amaneció este viernes en plena disposición combativa. Se activaron los planes para situaciones de contingencia y los órganos de dirección y de mando.

Como parte de las acciones programadas y con la participación de los componentes del sistema defensivo, se simuló un ataque aéreo, evacuaron a los habitantes y atendieron a los posibles heridos.

Asimismo, se ofrecieron a los milicianos clases prácticas de arme y desarme de armas de fuego, tiro con calibres de combate, lanzamiento de granadas y colocación de minas antitanques.