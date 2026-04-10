Zaza del Medio se alista para la defensa (+fotos)

Con una caracterización breve del municipio de Taguasco y el Consejo de Defensa de Zona (CDZ) Zaza del Medio iniciaron las actividades del Día Nacional de la Defensa en Sancti Spíritus.
Las autoridades conocieron particularidades del terreno y la vida económica y social del CDZ.
Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, llamó a mantener informada a la población y, ante cualquier situación, proteger la vida.
Cerca de la escuela secundaria José Antonio Echevarría Bianchi se ejecutó un supuesto ataque aéreo y se verificaron los lugares de refugio ante estos casos.
Más tarde, brigadas de producción y defensa realizaron un simulacro de emboscada para evitar el paso del enemigo.
Asimismo, se puntualizó con los subgrupos de trabajo cada tarea asignada.
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