Zaza del Medio se alista para la defensa (+fotos)

En ese Consejo de Defensa de Zona, perteneciente al municipio de Taguasco, se desarrollaron las principales actividades de la jornada

En el Consejo de Defensa de Zaza del Medio se realizó una emboscada para evitar el paso del enemigo. (Fotos: Adriana Alfonso/ Escambray)

Con una caracterización breve del municipio de Taguasco y el Consejo de Defensa de Zona (CDZ) Zaza del Medio iniciaron las actividades del Día Nacional de la Defensa en Sancti Spíritus.

Las autoridades conocieron particularidades del terreno y la vida económica y social del CDZ.

Deivy Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, llamó a mantener informada a la población y, ante cualquier situación, proteger la vida.

Cerca de la escuela secundaria José Antonio Echevarría Bianchi se ejecutó un supuesto ataque aéreo y se verificaron los lugares de refugio ante estos casos.

Más tarde, brigadas de producción y defensa realizaron un simulacro de emboscada para evitar el paso del enemigo.

Asimismo, se puntualizó con los subgrupos de trabajo cada tarea asignada.