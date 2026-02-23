Día para no olvidar

Así se calificó en Sancti Spíritus la efeméride del 24 de febrero, durante el homenaje a esa jornada de trascendencia nacional

Un panel volvió sobre los sucesos que permitieron el reinicio de la lucha armada en Cuba. (Foto: Lisandra Gómez/ Escambray)

“La efeméride del 24 de febrero no representa un pretexto, sino uno de los momentos del país para no olvidar”, expresó el intelectual Juan Eduardo Bernal Echemendía, Juanelo, durante el homenaje realizado por el sector cultural a esa fecha.

“José Martí es la base esencial de nuestro recuerdo como patriota. A él le debemos el 24 de febrero. Sin él no hubiera posible la constitución y construcción de una etapa de guerra como la efectuada en 1895”, apuntó al reconocer la sinceridad y fortaleza de los principios tributados por el Apóstol para instar a tantas otras personas a vincularse al reinicio de la lucha armada.

“Con el 24 de febrero Cuba sigue siendo una noción de la memoria. Hoy tenemos muchas fiestas importantes. Pero el 24 marca un inicio y, a la vez, continuidad y voluntad. Por eso, su trascendencia”.

El homenaje del sector cultural incluyó la colocación de ofrendas florales a José Martí y Serafín Sánchez, dos protagonistas imprescindibles de la historia nacional.

Igualmente, en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena sesionó un panel donde se volvió a los principales sucesos que condujeron al reinicio de la lucha armada en 1895.