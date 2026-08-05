Diagnostican salud patrimonial del centro histórico espirituano

La indagación tiene como objetivo fundamental identificar las problemáticas esenciales que afectan a esta zona geográfica urbana

Con los datos actualizados se harán más efectivas las propuestas y proyectos del Plan Especial de Desarrollo Integral. Foto: ACN

Especialistas de la Oficina del Conservador de esta ciudad realizan un diagnóstico salud del estado actual de todos los inmuebles ubicados en el centro histórico de la urbe, primer dictamen de este tipo que se efectúa en el área, considerada Monumento Nacional desde el 10 de octubre de 1978.

La especialista de la institución, Yanine Wong Franco, puntualizó a la Agencia Cubana de Noticias que la indagación tiene como objetivo fundamental identificar las problemáticas esenciales que afectan a esta zona geográfica urbana, de alto valor patrimonial y donde están insertadas edificaciones de significación, por los detalles arquitectónicos implícitos en ellas.

La investigación, apuntó, la desarrollan 11 dúos de técnicos de la oficina, para determinar con exactitud la salud de los inmuebles, ya sean viviendas o locales pertenecientes a entidades u organismos.

Para ello, resaltó, se encuesta a moradores de los hogares y a los propios trabajadores, lo que permite acopiar información de primera mano, enriquecida con la visualización in situ de los valores de las construcciones.En tanto, explicó que cuando el diagnóstico concluya, toda la información será procesada por un programa informatizado que revelará la realidad puntual de los sitios del centro histórico espirituano.

Precisó Wong Franco, que con estos datos actualizados se harán más efectivas las propuestas y proyectos del Plan Especial de Desarrollo Integral, un instrumento imprescindible para el impulso, conservación y sostenibilidad del entorno más antiguo de la otrora cuarta villa fundada por los españoles en Cuba, en 1514.

Este diagnóstico forma parte de un programa de acciones dirigido a la protección de las riquezas patrimoniales de la urbe, entre ellos, techos, aleros, murales y otros detalles distintivos que, en ocasiones, son objeto de daños por parte de los moradores.

La directora de la Oficina del Conservador de la Ciudad, Sandra Hernández Hernández, insistió en la valía de la institución para informar, sugerir, educar a los ciudadanos, en aras de que las acciones constructivas en las edificaciones de este espacio cumplan los requerimientos para la conservación de sus valores.