Díaz-Canel resaltó la profundidad y madurez de las ideas antiimperialistas de Guiteras Holmes, así como su pensamiento sobre la unidad, la justicia social y la soberanía nacional

Díaz-Canel sostuvo un encuentro con estudiantes e historiadores. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, sostuvo este sábado un encuentro con estudiantes e historiadores sobre la vigencia del pensamiento antiimperialista de Antonio Guiteras Holmes, a 120 años de su natalicio.

El mandatario destacó la trascendencia de este tipo de encuentros que fomentan el interés por la historia y promueven el estudio acerca de las personalidades que fueron protagonistas de sus tiempos.

Díaz-Canel resaltó la profundidad y madurez de las ideas antiimperialistas de Guiteras Holmes, así como su pensamiento sobre la unidad, la justicia social y la soberanía nacional.

El jefe de Estado subrayó la actualidad de estos ideales, porque ceder ante los Estados Unidos significaría perder la autodeterminación de la mayor de las Antillas y la dignidad de su pueblo, según se informó en la emisión estelar del Noticiero Nacional de la Televisión cubana.

Instó además a estudiar más para llevar a la práctica el legado de Guiteras Holmes y de otros héroes y mártires de la Patria, insistiendo en que «es lo que los tiempos actuales exigen para salvar la Revolución y el socialismo».

Los asistentes sugirieron propuestas de cómo las nuevas generaciones hacen suyas las ideas de los héroes de la nación en el empeño por construir un país mejor.

Guiteras Holmes se graduó de Farmacia en la Universidad de La Habana. Formó parte del Gobierno de los Cien Días (10 de septiembre de 1933-15 de enero de 1934) en el que impulsó medidas progresistas como precios justos para productos de primera necesidad, la jornada laboral de ocho horas y la intervención de la Compañía Eléctrica norteamericana.