Díaz-Canel: Cuba vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la responsabilidad de salvarla

El Presidente cubano subrayó en la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura que la situación no responde únicamente a factores internos, sino también a un contexto global marcado por conflictos, crisis del multilateralismo y el uso del sistema financiero como “arma política”

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República, durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. (Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate)

Al cierre de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pronunció un discurso dirigido “fundamentalmente al heroico pueblo cubano”, al cual —dijo — los diputados tienen “el deber y el honor de representar”.

Díaz-Canel afirmó que el país atraviesa un momento excepcionalmente complejo. “Cuba, nuestra amada Cuba, vive las horas más difíciles de este siglo y tenemos la histórica responsabilidad de salvarla”, expresó.

En su intervención, insistió en la necesidad de cambios profundos, evocando el concepto de Revolución atribuido a Fidel Castro, al señalar que “es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado”.

El Presidente subrayó que la situación no responde únicamente a factores internos, sino también a un contexto global marcado por conflictos, crisis del multilateralismo y el uso del sistema financiero como “arma política”.

Crisis, bloqueo y efectos sobre la economía nacional

El jefe de Estado describió el impacto del recrudecimiento del bloqueo estadounidense contra la isla como un “castigo bárbaro, inmerecido e insostenible”, agravado —dijo— por la persecución financiera.

Según sus palabras, esta situación afecta directamente a la economía y la vida cotidiana: “cada gota de combustible, cada medicamento, cada producto alimenticio, cada pieza y cada tecnología que el país necesita”.

Añadió que este escenario obliga a actuar de manera diferente: “no podemos pensar y actuar como en tiempos normales porque no son tiempos normales”, afirmó.

Aprobación de transformaciones y papel de la Asamblea

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República, durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Díaz-Canel defendió el proceso de discusión y aprobación de las transformaciones económicas y sociales, asegurando que no se trata de decisiones improvisadas.

“Todo lo aprobado hoy llegó aquí con el respaldo de sucesivos análisis, debates y programas de gobierno”, explicó, al tiempo que enfatizó que las transformaciones “no contravienen la Constitución”.

También destacó el papel del Parlamento como expresión del pueblo: una Asamblea integrada por obreros, campesinos, científicos, intelectuales, artistas, deportistas y estudiantes.

Principales ejes de las transformaciones económicas y sociales

El mandatario resumió varios de los objetivos centrales de las medidas aprobadas:

Protección social y equidad: Afirmó que se implementarán acciones “para evitar el aumento de las desigualdades” y garantizar la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

Alimentación y uso de la tierra: Calificó la alimentación como un asunto de seguridad nacional y llamó a enfrentar la tierra ociosa: “cada pedazo de tierra que hoy está cubierto de marabú tendrá que producir o entregarse a quien esté dispuesto a hacerlo”.

Recuperación energética: Explicó que se impulsará la recuperación de la capacidad energética mediante el uso de energías renovables, especialmente la solar. Señaló además la eliminación de impuestos y facilidades para la importación de tecnologías asociadas a estas soluciones.

Ordenamiento del combustible: Se autorizó la comercialización de combustible bajo formas de gestión estatal, con regulación del Estado y márgenes de utilidad transparentes.

“Quienes inviertan y trabajen con seriedad tendrán seguridad y estabilidad”, aseguró.

Sistema bancario y empresa estatal: El Presidente defendió la modernización del sistema financiero, haciéndolo “más ágil, digital y cercano a la gente”.

Reafirmó que la empresa estatal socialista seguirá siendo el pilar de la economía, pero con mayor autonomía y gestión profesional.

Inversión y participación de cubanos en el exterior: Díaz-Canel afirmó que cualquier cubano interesado en invertir o aportar al país contará con un marco claro y estable.

“Al que quiera construir con Cuba… aquí tienes tu casa y la puerta abierta”, dijo.

“Acompáñenos, pero fiscalícenos”

El mandatario alertó sobre la emigración juvenil y llamó a crear oportunidades dentro del país. “No podemos normalizar la alta emigración de jóvenes”, advirtió.

Defendió el desarrollo de espacios legales para toda actividad lícita que contribuya a la economía.

Díaz-Canel pidió confianza, pero también control ciudadano:

“Confíen, pero exijan. Acompáñenos, pero fiscalícenos”.

Reiteró que el país enfrenta una guerra económica, mediática y psicológica, y advirtió sobre campañas destinadas a “destruir la unidad nacional”.

Mensaje a Estados Unidos y la comunidad internacional

Miguel Díaz Canel Bermúdez, Presidente de la República, durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

En su intervención final, el Presidente se dirigió al gobierno estadounidense y a la comunidad internacional.

“Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que necesita”, afirmó, al tiempo que reiteró la disposición al diálogo, pero sin renunciar a la soberanía.

Dirigiéndose directamente a Washington, expresó: “Sin odio, pero sin miedo: si de verdad quieren ayudar al pueblo cubano, déjenlo vivir”.

“Cuba cambia para levantarse”

En el cierre del discurso, Díaz-Canel reafirmó la confianza en las capacidades del país: “Cuba no está condenada. Tenemos pueblo, talento y dignidad suficientes para salir adelante”.

Llamó a no limitarse a la resistencia, sino a la transformación activa. “A ese pueblo no lo convocamos solo a resistir, lo convocamos a crear, producir, transformar y prosperar”, dijo.

El mandatario concluyó con un llamado a la unidad y la continuidad del proyecto social cubano: “Cuba cambia para levantarse, Cuba cambia para vivir mejor, Cuba cambia para seguir siendo libre. ¡Viva el heroico pueblo cubano!”.