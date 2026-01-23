Diosdado Cabello: Nunca nos desviaremos del camino de Bolívar y Chávez

Ante una gigantesca movilización y concentración popular, miles de voces exigieron en Caracas bajo la lluvia el regreso a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que nunca se desviaran del camino de Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Ante una gigantesca movilización y concentración popular, miles de voces exigieron en Caracas bajo la lluvia el regreso a Venezuela del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, a 21 días de sus secuestros por fuerzas militares de Estados Unidos.

Todo un pueblo convocado por el PSUV, para conmemorar los 68 años de la rebelión cívico-militar del 23 de enero de 1958, se concentró desde bien temprano en dos puntos del este y oeste de la ciudad para confluir en la Plaza O’Leary, en las cercanías del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno.

Cabello señaló en su discurso que el 23 de enero el pueblo venezolano estaba acostumbrado a marchar para recordar la «última traición contra el pueblo» cuando las cúpulas empresariales, de los partidos, religiosas y el imperialismo se pusieron de acuerdo para la traición.

Expresó que entonces cayeron en manos de quienes se creían dueños de Venezuela hasta que llegó el comandante Hugo Chávez y comenzó a hablar de la “vil traición a la cual fue sometido el pueblo” y se aprovecharon del movimiento popular.

Hoy día, afirmó, el pueblo sabe que aquí no va haber más traición y “estamos todos resteados con el mismo proyecto bolivariano y de Chávez”, y estamos en la calle “no para recordar la última traición, sino para celebrar la lealtad absoluta con el hermano presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores”.

El dirigente político llamó a mantenerse unidos, firmes y aseveró que el 3 de enero fue “un duro golpe de tristeza, rabia, de dolor, frustración”, pero a este pueblo no lo va a detener nada ni nadie, apostilló.

Asimismo, llamó a darle apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, de quien dijo está “luchando por la patria”.

“Tengan la certeza y seguridad que jamás nos desviaremos del camino de Simón Bolívar y Hugo Chávez”, recalcó.

Remarcó que siempre han ido por el camino de la Revolución bolivariana y apelado a la conciencia del pueblo, y afirmó que “no ha habido un solo día en que el pueblo no haya salido a las calles a exigir la libertad de Maduro y Cilia”.

Estudiantes, trabajadores, autoridades ministeriales, hombres y mujeres y jóvenes, expresaron que el pueblo sigue de pie y no desmaya en la lucha por el socialismo para alcanzar lo que decía Simón Bolívar de que el “pueblo sea supremamente feliz”.

También declararon que “veremos regresar a Maduro y a Cilia y consolidarse la democracia en Venezuela”.

“Vinimos para pedir la liberación inmediata de nuestro dirigente obrero y su compañera, la clase obrera se para hoy firme y patriota para exigir su libertad”, dijo un representante de la clase obrera.