Distinguen a reconocidos investigadores de Sancti Spíritus (+fotos)

En el encuentro se reconoció al primer Consejo de Jóvenes de la Filial Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba. (Fotos: Leonel Díaz/Facebook)

“Diseño y validación de una estrategia de autocuidado para adultos mayores con cáncer colorrectal en la comunidad” y “Seguimiento por cinco años de pacientes con carcinoma basocelular facial recidivante tratados con HeberFERON” constituyen solo dos de las valiosas 14 investigaciones que obtuvieron el Premio Provincial Academia de Ciencias en Sancti Spíritus.

En la sesión se dieron cita representantes de entidades de ciencia de la provincia, académicos y jóvenes investigadores para intercambiar saberes y reconocer la excelencia científica.

En esta ocasión también se premiaron otros estudios relacionados con la formación académica de alumnos de distintas especialidades de nivel superior, el uso de bioproductos en la agricultura, la obtención de biogás, la calidad de semillas del tabaco negro, la fertilización biológica de plantas forrajeras proteicas, entre otros tópicos.









En el encuentro, se expusieron y debatieron resultados científicos de trascendencia en el territorio, entre ellos “Respuesta de anticuerpos anti RBD del SARS-CoV-2 en leche materna de vacunadas con Abdala”, de un colectivo de autores liderados por la doctora en Ciencias Maylin Pérez Bernal, perteneciente al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti Spíritus, que mereció el Premio Anual Academia de Ciencias 2024.

En otro momento, se reconoció a quienes integran el primer Consejo de Jóvenes de la Filial Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba por su contribución a la continuidad del conocimiento y la innovación, como portadores de las nuevas ideas y enfoques en la investigación científica.

Uno de ellos, el doctor en Ciencias Carlos Lázaro Jiménez Puerto, presentó los resultados de la investigación titulada “Hacia un ecosistema de movilidad sostenible: formación científica estudiantil, cofinanciamiento de impacto social”, que motivó varias intervenciones de los presentes por el aporte concreto de este estudio al mejoramiento del transporte urbano en el territorio.

2- La doctora Maylin Pérez, del CIGB, presentó un importante resultado científico. (Foto: Mary Luz Borrego/Escambray)

En el encuentro también se distinguió a los evaluadores en la convocatoria 2025 al Premio Provincial de la Academia de Ciencias. El doctor Enrique Pérez Cruz, presidente de Filial Provincial de la Academia de Ciencias en Sancti Spíritus, resumió los logros y desafíos de esa institución, constituida aquí en el 2023.