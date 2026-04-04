Misión Artemis II casi a mitad de camino en viaje a la Luna

La misión, que despegó en la tarde noche del pasado miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5 632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, adonde debe llegar el lunes

El comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover y Jeremy Hansen en la cápsula Orión camino a La Luna. (Foto: Internet)

La tripulación de la misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de 50 años, está casi a la mitad de su camino al comenzar su tercer día de trayectoria y manteniéndose en la ruta de vuelo correcta, según la NASA.

La misión, que despegó en la tarde noche del pasado miércoles desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5 632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, adonde debe llegar el lunes.

La Agencia Espacial Europea captó a la nave Orión a unos 183 936 kilómetros de la Tierra y a unos 244 298 kilómetros de la Luna cuando el reloj marcaba las 23:00 GMT del sábado.

Se espera que la tripulación, compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, haga historia el próximo lunes al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406 773 kilómetros, superando el récord del Apolo 13 en 1970 (400.171 kilómetros).

Después de dos días de recorrido, la misión no ha registrado mayores contratiempos. Este sábado, los controladores de vuelo en el Centro de Control de Misiones del Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, cancelaron la primera maniobra de corrección de trayectoria, dado que la capsula se mantiene en la ruta de vuelo correcta.

La maniobra era el primero de los tres ajustes de trayectoria previstos en el cronograma de la misión para afinar la velocidad y la trayectoria de la nave, que se espera que llegue el lunes próximo a la cara oculta de la Luna para tomar imágenes como preparación para un futuro alunizaje.

No obstante, la agencia espacial estadounidense dijo en un comunicado que cualquier ajuste necesario podrá incorporarse en una maniobra de corrección posterior.

En una conferencia de prensa este sábado, Lakiesha Hawkins, administradora asociada de la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración (ESDMD) de la NASA, dijo que los cuatro astronautas están con un “gran espíritu” y que en la cápsula Orión están sucediendo «muchas cosas divertidas» en medio de una gran cantidad de arduo trabajo.

La NASA ha dispuesto un rastreador en tiempo real que muestra la ubicación de la cápsula Orión para que el público pueda seguir la misión desde casa.

El rastreador permite seguir la trayectoria de la misión, así como registrar la velocidad de la cápsula y la distancia, en millas, que la separa de la Tierra o de la Luna.

Tras la combustión de inyección translunar el jueves, de unos seis minutos de duración, la misión sigue camino al satélite natural de la Tierra para un sobrevuelo lunar planificado de varias horas el lunes 6 de abril, en el que los astronautas tomarán fotografías y proporcionarán observaciones de la superficie lunar como las primeras personas en ver algunas zonas del lado oculto.

Aunque la cara oculta lunar solo estará parcialmente iluminada durante el sobrevuelo, las condiciones deberían crear sombras que se extienden por la superficie, aumentando el relieve y revelando profundidad, crestas, pendientes y bordes de cráteres que a menudo son difíciles de detectar bajo plena iluminación.

Las observaciones de la tripulación y otras investigaciones científicas sobre la salud humana durante la misión contribuirán a la ciencia en futuras misiones a la Luna, dijo la NASA.

Tras el sobrevuelo lunar, los astronautas regresarán a la Tierra y amerizarán en el Océano Pacífico, en el décimo día de la misión.