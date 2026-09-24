Donativo de sistema de energía garantiza atención a niños graves en Pediátrico espirituano

El sistema de energía donado brinda cobertura a ocho pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios y a dos de ellos necesitados de ventilación mecánica

Disponer de energía eléctrica a tiempo completo mejorara la asistencia médica y la calidad de vida de pacientes ingresados. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Como un gesto de incalculable valor humano, calificaron directivos, especialistas y otros miembros del colectivo del Hospital Pediátrico Provincial José Martí Pérez, de Sancti Spíritus, el donativo realizado por la mipyme Servicios Constructivos Sacha, consistente en un sistema de energía —no fotovoltaico—, destinado a fortalecer el área de la Unidad de Cuidados Intermedios y garantizar una atención continua y segura a los pacientes ingresados allí.

El especialista en Uso racional de los portadores energéticos en la Dirección General Salud (DGS) en Sancti Spíritus, Carlos Alberto Rodríguez Rodríguez, particularizó que el módulo, de 5 kWh, compuesto por batería de almacenamiento y un inversor, no posee paneles y, por tanto, se alimenta con corriente eléctrica.

Además de agradecer el gesto, el doctor Ramón Aquino Lorenzo, director del Pediátrico José Martí Pérez, significó que el sistema de energía donado brinda cobertura a ocho pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios y a dos de ellos necesitados de ventilación mecánica.

“Gracias a la generosidad y al compromiso social de la mipyme Sacha, hoy el hospital puede garantizar un servicio continuo para nuestros pequeños pacientes”, señala un post publicado en el perfil institucional en Facebook del Pediátrico espirituano.

“Este aporte no solo representa tecnología y ahorro energético; sino que, también, se traduce en bienestar, salud y esperanza para las familias que confían en nosotros”, refiere el post en Facebook; criterio coincidente con el de los internautas que comentaron la publicación en la red social.

Entre los centros asistenciales de Salud Pública de la provincia, beneficiados con sistemas de generación de energía donados por actores económicos no estatales se hallan, igualmente, el Hogar Materno, el Hospital Materno Infantil y la Clínica Estomatológica; estas tres instituciones pertenecientes al municipio de Cabaiguán, según Carlos Rodríguez, especialista responsable de la actividad en la DGS.

El sistema de energía, de 5 kWh, está compuesto por batería de almacenamiento y un inversor.

Específicamente, el sistema fotovoltaico —de 6 kWh puesto en funcionamiento en el Hogar Materno cabaiguanense presta servicios a todo el centro; en tanto, el instalado en el Hospital Materno Infantil, también de 6 kWh, está destinado al Cuerpo de guardia, laboratorio clínico y banco de sangre.

De acuerdo con el funcionario de la DGS, el módulo fotovoltaico donado a la Clínica Estomatológica por un productor, aún en fase de montaje, cubrirá la guardia en esa unidad asistencial.

Estas donaciones efectuadas a instituciones de Salud Pública en Sancti Spíritus devienen respuesta a las transformaciones económicas y sociales, aprobadas por el Pleno del Comité Central de Partido Comunista de Cuba y la Asamblea Nacional del Poder Popular, las cuales fomentan la realización de inversiones con fuentes renovables de energía, protagonizadas por los actores económicos no estatales, como parte de su responsabilidad social.