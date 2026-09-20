Electromedicina de Yaguajay no descuida labor innovadora

En lo que va de año, el centro ha impulsado más de 20 innovaciones, las cuales han garantizado el funcionamiento de equipos y muebles clínicos del sector de la Salud

El Hospital Joaquín Paneca, de Yaguajay, es una de las instituciones beneficiadas con la labor de los innovadores de Electromedicina. (Foto: Vicente Brito)

En el complejo escenario económico actual, debido al recrudecimiento del bloqueo impuesto a la isla, la labor innovadora resulta más pertinente que nunca. Quizás por ello, el Departamento de Electromedicina de Yaguajay se enfoca en garantizar la vitalidad de los equipos y muebles clínicos de las diferentes instalaciones de la salud del territorio.

En declaraciones a Escambray Danilo Antonio Pérez Delgado, innovador y jefe de la entidad del norte espirituano, explicó, que en lo que va de año el Comité de Innovadores y Racionalizadores (CIR) ha realizado más de 20 innovaciones dirigidas a restablecer dispositivos necesarios para el funcionamiento de laboratorios clínicos, ultrasonidos diagnósticos, Rayos X, así como del salón de operaciones del Hospital General Docente Joaquín Paneca Consuegra, así como de clínicas estomatológicas y centrales de esterilización.

Pérez Delgado apuntó, que las creaciones efectuadas hasta la fecha dan respuesta al banco de problemas que posee la institución, y rescatan la puesta en marcha de varios equipos médicos, cuya vitalidad se ha visto afectada debido a los años de explotación de los mismos.

Refirió, además, que aunque todos los centros de las cuatro áreas de salud de la geografía yaguajayense reciben el impacto de las innovaciones, el Hospital Joaquín Paneca Consuegra atesora el mayor número de reparaciones.

De igual forma puntualizó que, gracias a las innovaciones realizadas, el CIR del Departamento de Electromedicina, de Yaguajay, alcanzó un efecto económico de 2 015 785.24 pesos. “Más importante que estos números es el resultado social de las creaciones. Cada vez que se recupera un equipo estamos garantizando la estabilidad de un servicio de salud, además del bienestar de los pacientes”, recalcó el también Premio al Mayor Impacto Económico y Social en el 2024.

El jefe del Departamento de Electromedicina agregó, que aunque las inventivas posean un autor principal o coautor, todos los innovadores se insertan a las creaciones, de ahí que este CIR destaque por su quehacer a nivel municipal y provincial.

Entre los 78 Comités de Innovadores y Racionalizadores que posee Yaguajay en los diferentes sectores, el Departamento de Electromedicina marcha a la vanguardia en la labor creadora, con sólidos aportes en la reparación de equipos y muebles clínicos.