Dos arqueros espirituanos con boleto a Juegos Panamericanos de Chile

Javier Vega y Yailín Paredes.

Dos arqueros espirituanos se sumaron a la lista de clasificados por Cuba para los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, previstos del 20 de octubre al 5 de noviembre de este año: Yailín Paredes y Javier Vega.

Los boletos los consiguieron durante la Copa Merengue de Arquería, que tuvo lugar este fin de semana en Santo Domingo, República Dominicana, una cita con la que cerraron las opciones clasificatorias para los juegos regionales.

Ambos lograron su inscripción como parte de los equipos cubanos de arco recurvo que participaron en el evento puramente clasificatorio. En el caso de Yailín, unió sus flechas a las Maydenia Sarduy y Liduveinys Sierra, quienes ganaron la lid ante las ya clasificadas venezolanas. Para llegar a esa final recorrieron un camino que les deparó triunfos ante las selecciones de República Dominicana (6-0) y El Salvador (5-3).

Vega, por su parte, completó el trío junto a Hugo Franco y Juan José Santiesteban, quienes salieron airosos en la final vs. Guatemala (6-2), luego de sostener un duro duelo en semifinales ante Argentina (5-4), con flecha de desempate incluida.

Con este equipo, el muchacho también se llevó la medalla de plata en la modalidad por equipos de la propia Copa Merengue, ganada por los chilenos.

Al clasificar tanto Vega como Paredes garantizan su presencia por primera vez en unos Juegos Panamericanos, lo mismo que en los Centroamericanos, para los cuales ya habían ganado el boleto desde septiembre del pasado año en esa propia sede dominicana.