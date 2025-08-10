Equipo mixto de tiro con arco discutirá bronce en Panamericanos Junior

Al superar a México, uno de los favoritos, el dúo cubano ya logró superar el pronóstico pre competencia y asegura que subirán al podio el martes

Abrham Pérez y Eliany García ya superaron expectativas pero se proponen ir más allá.

Como pronóstico traían una ubicación del quinto al octavo puesto, pero el equipo mixto de arco recurvo de Abrham Pérez y Eliany García superó expectativas y discutirán este martes la medalla de bronce tras caer en semifinales ante el fuerte elenco de Colombia en los II Juegos Panamericanos Junior de Paraguay 2025.

De las claves del partido que casi los pone a las puertas de la final, comenta el espirituano Abrham Pérez.

“Bueno, era un resultado inesperado para todos. Ese partido que ganamos contra México lo fue todo. Perdimos contra Colombia, pero creo que no perdimos. Ganamos experiencia, ya que remontamos un partido que estaba 4-0 y tuvimos flecha de empate.

«Ellos son los líderes en este evento y tuvieron la mayor puntuación que se podía obtener y nosotros tuvimos una buena puntuación también y me siento muy orgulloso de los resultados de hoy junto a mi compañera y nada, a luchar ese bronce que creo que lo podemos obtener y voy a darlo todo por representar a nuestra bandera, que es lo principal y lo que sabemos hacer todos los cubanos”.

El entrenador, el también espirituano, Alieski Reyes, sudó junto a sus muchachos y ahora se muestra optimista de cara a la discusión del bronce.

“Bien, Elsa, realmente fue una competencia difícil. Empezamos en octavo de final ganándole al equipo de Ecuador un partido parejo, lo ganamos bien. Ahí ya en cuarto de final tuvimos que enfrentar al equipo de México, un equipo que era el favorito a ganar la medalla de oro acá, con un atleta que es hasta bronce olímpico y le pudimos ganar, le supimos ganar bien 6-2. En semifinales fuimos con Colombia, otro equipo más de primer nivel, con un atleta olímpico también, con atletas que compiten en copas del mundo y demás, y ahí perdimos en flecha de empate, 4 a 4, una flecha de empate y perdimos ahí.

“Nada, estuvimos a punto de clasificar la final y garantizar la medalla de plata, pero a fajarnos por el bronce”.

¿Con qué posibilidades ves a los muchachos?

“No, no, los veo bien, los veo contentos, realmente estuvieron muy dispuestos hoy y nada, vamos a luchar ese bronce contra Bermuda”.

Incluso una dupla que se armó en los últimos días antes de venir acá a Paraguay.

“Sí, sí, realmente por problemas de enfermedad hubo que hacer cambios en la participación de nuestros atletas y nada, lo supieron hacer, supieron enfrentarse a la competencia y lo han hecho muy bien los muchachos”.