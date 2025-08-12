Abrhan Pérez inauguró el medallero espirituano en Panamericanos Junior (+ fotos)

El equipo mixto de arco recurvo formado por el espirituano Abrhan Pérez y la tunera Elaimis García, conquistó la presea de bronce en la lid continental con sede en Asunción, Paraguay

Abraham Pérez y Elaimis García celebran la medalla de bronce en la prueba mixta del arco recurvo. (Foto: Mónica Ramírez/ JIT)

En su debut en competencias de alto nivel Abrham Pérez y Elaimis García hicieron historia. Este martes aportaron la primera medalla del tiro con arco cubano en Juegos Panamericanos Junior, que también en el pecho de Abrhan es la primera que atesora Sancti Spíritus en estas lides, que ahora desarrolla su segunda edición en la capital paraguaya.

Desde diversos medios la batalla para conseguirla se sintetiza así: El rival ahora fue Bermudas, una dupla que poco pudo hacer ante la constancia de la pareja cubana. Un primer set favorable a los nuestros, un segundo a los rivales, pero desde allí solo fue dominio cubano. La pizarra definitiva terminó en 6-2, para sellar una actuación que, aun sin llegar a la cima del podio, merece decenas de aplausos.

En el campo de arquería del Parque Olímpico de Asunción, la colega Elsa Ramos Ramírez obtuvo declaraciones de los protagonistas.

Abraham, cuando igual que tu compañera Elaimis, lograste ese 10, ¿ya creyeron que ahí estaba la medalla del lado de acá?

Sí, a ver. Nosotros como atletas, por lo menos yo, desde que sale el disparo yo sé si es bueno o malo.Y ya desde que salió yo me viré y ya sabía que habíamos logrado. No podemos dejar detrás el cumpleaños de nuestro Comandante en Jefe, que siempre lo vamos a tener presente porque somos cubanos y le damos la sangre. Inspiración en ese día.

Exacto, es una gran inspiración y nada, logramos el resultado. Todos nos sentimos nerviosos, es normal. Y supimos controlarnos, supimos controlar las emociones.

Tuvimos un disparo malo que fue un 6, pero nada, no sucedió nada. Supimos reponernos y ganamos la medalla.

Tu papá estaba en Sancti Spíritus más nervioso que tú, me consta. Pero pudiste hablar con él tras la medalla, ¿qué significa eso para ti?

Nada, mi familia lo es todo para mí. Mi familia desde pequeño me ha dado un apoyo inmenso, es inexplicable todo lo que han hecho por mí. Siempre han estado conmigo en los momentos buenos y malos. Y quiero dedicar esta medalla a mi abuelo que ya no está. Es el papá de mi papá. Y él para mí lo es todo y va para él.

Elaimis, lograste una puntuación de 10 que hizo brincar a todo el mundo.¿Qué sentiste en ese momento? ¿Ya creíste que con eso le podían ganar a Bermudas?

No, simplemente salió el trabajo. Simplemente hice mi trabajo técnico y me concentré bien y salió.

¿Cómo se logra la concentración cuando tú sabes que te estás jugando una medalla? Que es la primera para Cuba en estos Juegos Panamericanos Juniors, en el caso del tiro con arco, porque la otra ocasión no obtuvimos.

Bueno, para mí en este evento ha sido muy, muy fácil lograr la concentración. Increíblemente, en este evento no me puse ni tan siquiera un poco nerviosa. A ver, hay nervios que son malos y hay nervios que son buenos. Mis nervios puedo decir que todos fueron buenos.