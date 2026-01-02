Economía circular en favor de la vivienda (+fotos)

Avanza en Sancti Spíritus programa para convertir contenedores en hogares, como parte de la estrategia nacional del Ministerio de la Construcción destinada a enfrentar el déficit habitacional en el país

En talleres de varias entidades se culmina el montaje de los primeros contenedores convertidos en inmuebles confortables.

En la provincia de Sancti Spíritus ya se desarrolla un programa para edificar viviendas con estructuras de contenedores destinadas a familias afectadas por derrumbes y otros casos sociales, un enfoque de economía circular destinado a paliar de alguna forma el déficit habitacional de la provincia.

Se trata, principalmente, reducir consumo de materiales como cemento, áridos, acero, y prolongar la vida útil de los productos, en este caso contenedores ya usados en operaciones de traslado de mercancias que se reciclan con nuevo valor de uso como inmuebles habitables.

Según datos ofrecidos por Néstor Borroto, director de Vivienda en el territorio, actualmente se han definido algunos sitios para la mayor parte de las ejecuciones al tiempo que se prevé construir 105 viviendas con esta tecnología en todos los municipios.

En Sancti Spíritus prevé construir 105 viviendas con esta tecnología en todos los municipios.

Los inmuebles, informó, se ubicarán en 17 microzonas seleccionadas, todas solicitas a Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano y aprobadas las de los municipios de Cabaiguán, Trinidad y La Sierpe que responden a 71 viviendas.

La mayor cantidad descansa en los municipios de Yaguajay con la mayor cantidad de familias pendientes de eventos meteorológicos, Jatibonico, Cabaiguán y Sancti Spíritus y la Empresa Eléctrica como inversionista construirá nueve de estas viviendas tres en cada parque solar.

También se conoció que hasta el momento todos los municipios cuentan con la documentación establecida; en tres de ellos se inició la cimentación y han sido liberados 164 contenedores, de ellos 50 entregados al Minfar, en tanto se han extraído 38 que representa el 33 por ciento de los asignados, depositados en talleres del Micons, Zeti, la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro y la Cooperativa No Agropecuaria Sacha.

El proyecto de contenedores modificados está diseñado para viviendas personales o matrimoniales teniendo en cuenta la amplitud del espacio y contarán con cocina baño y habitaciones.

Brigadas de construcción trabajan en la cimentación y otras en la colocación de la carpintería. Al respecto, el directivo aclaró que se cuenta con los recursos disponibles para el montaje y, aunque actualmente se trabaja en el montaje de 24 casas-contenedores, 10 de ellos están terminados hasta el nivel de carpintería no se pronostica terminar ninguna vivienda con esta modalidad al cierre del año que ya concluye.

A juicio de los especialistas, una de las principales preocupaciones con este nuevo modelo está relacionada con el calor por su estructura metálica, pero ese problema quedará solucionado con elementos antitérmicos que, además de garantizar la temperatura adecuada en su interior, recubrirán las paredes interiores proporcionando además estética, confort y mejor acabado, además de que está previsto colocar un techo por encima de cada contenedor.