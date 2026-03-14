Educación entrega módulos fotovoltaicos a docentes destacados en Sancti Spíritus

Para facilitar el pago de estos módulos se ofrecieron créditos a los docentes.

Como parte de la estrategia de transición energética en la cual se encuentra inmersa Cuba y para estimular a un grupo de docentes destacados el Ministerio de Educación (Mined) entregó a Sancti Spíritus un total de 155 módulos fotovoltaicos de entre 800 y 1 200 Watts que ya fueron entregados e instalados.

A propósito de ello, el máster en Ciencias Andrei Armas Bravo, director general de Educación en Sancti Spíritus precisó: “Esa estrategia ha tenido un impacto muy positivo en la vida de los docentes beneficiados y ojalá en un futuro se pueda ampliar este número y estimular a más trabajadores del sector en la provincia que tanto se esfuerzan para garantizar la formación de nuestros niños y jóvenes”.

También el Mined tiene entre sus principales objetivos la instalación de este tipo de módulos fotovoltaicos en centros educativos y de carácter social; en el caso de Sancti Spíritus ya fue instalado uno en la Escuela Primaria Abel Santamaría de la cabecera provincial, institución que atiende a niños con discapacidades visuales, de allí la necesidad de garantizar la mejor iluminación posible en sus aulas.

“En Cabaiguán el Hogar de Niños sin Amparo Parental tiene respaldo energético a través de paneles solares gracias a la donación de una forma de gestión no estatal, lo que supone un mayor confort para los pequeños que allí habitan, sin olvidar que estamos trabajando para que pueda disfrutar de uno el centro del mismo tipo ubicado en la cabecera provincial. Y, poco a poco, según la disponibilidad, iremos sumando este tipo de servicios al resto de las instituciones educativas de la provincia para mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes”.