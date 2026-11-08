EE.UU. ataca la mayor isla iraní en Ormuz

Horas antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní informó de explosiones e incendios en tres petroleros que transitaban por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz. (Foto: Stefan Aun / Gettyimages.ru)

Washington bombardeó el 8 de noviembre Qeshm, la mayor isla iraní en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Tasnim.

Por su parte, un corresponsal de IRNA informó que se escucharon cuatro explosiones en la isla.

Según un corresponsal del medio, hasta el momento los proyectiles han impactado solo en Qeshm, mientras que otras áreas de la provincia de Hormozgán no fueron afectadas. Sin embargo, se escucharon también explosiones en Bandar Abbas y Sirik, pero el sonido fue causado por las acciones de Irán para mantener la seguridad y defender sus intereses en el estrecho de Ormuz, destacó.

En redes se difundieron imágenes y videos del ataque, aunque no se ha confirmado su autenticidad.

🔴 Images of smoke plume rising over Qeshm Island -Unconfirmed https://t.co/rd06EkF3UW — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) November 8, 2026