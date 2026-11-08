EE.UU. ataca la mayor isla iraní en Ormuz

Washington bombardeó el 8 de noviembre Qeshm, la mayor isla iraní en el estrecho de Ormuz, informó la agencia de noticias Tasnim.
Por su parte, un corresponsal de IRNA informó que se escucharon cuatro explosiones en la isla.
Según un corresponsal del medio, hasta el momento los proyectiles han impactado solo en Qeshm, mientras que otras áreas de la provincia de Hormozgán no fueron afectadas. Sin embargo, se escucharon también explosiones en Bandar Abbas y Sirik, pero el sonido fue causado por las acciones de Irán para mantener la seguridad y defender sus intereses en el estrecho de Ormuz, destacó.
En redes se difundieron imágenes y videos del ataque, aunque no se ha confirmado su autenticidad.
🔴 Images of smoke plume rising over Qeshm Island -Unconfirmed https://t.co/rd06EkF3UW— Alireza Akbari (@itsalireza_akb) November 8, 2026
- Horas antes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní informó de explosiones e incendios en tres petroleros que transitaban por rutas no autorizadas en el estrecho de Ormuz. Según el CGRI, los buques habían desactivado sus sistemas de navegación e identificación y en la operación intervenían militares estadounidenses.
- La Armada del CGRI advierte que «cualquier barco o embarcación que colabore con el Ejército invasor y saqueador de Estados Unidos, que desobedezca las regulaciones iraníes del estrecho de Ormuz y entre en una zona no autorizada, sin duda impactará con una mina».
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.