EE.UU. amenaza al mundo con sanciones por comercio con Cuba

Luego de penalizar este martes a otras cinco compañías de la isla, Rubio advirtió al comercio global que «hacer negocios con Gaesa puede salir caro»

Las entidades de Gaesa, Rafin y Banco Financiero Internacional , «se dedican a mover dinero en nombre del régimen», afirma la nota rubricada por Rubio. (Foto: PL)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, amenazó con sanciones a entidades del comercio global vinculadas con el grupo de administración de empresas, S.A (Gaesa) al anunciar hoy nuevas sanciones contra Cuba.

Luego de penalizar este martes a otras cinco compañías de la isla, Rubio advirtió al comercio global que «hacer negocios con Gaesa puede salir caro».

La retórica intimidatoria del jefe de la diplomacia estadounidense escaló ante la prensa del país norteño, al informar el contenido de las nuevas disposiciones restrictivas contra compañías y personas de la isla, en el foco de su política de asfixia comercial y financiera hacia Cuba.

De acuerdo con un comunicado divulgado antes por el Departamento de Estado, la medida afecta a tres entidades relacionadas con Gaesa y dos con el sector minero y metalúrgico.

Asimismo, la sanción alcanzó a la esposa de un alto cargo del Ministerio del Interior cubano, por la supuesta participación de este último en el derribo, en 1996, de una avioneta del grupo terrorista Hermanos al Rescate, que operaba desde Estados Unidos.

Las entidades de Gaesa, Rafin y Banco Financiero Internacional , «se dedican a mover dinero en nombre del régimen», afirma la nota rubricada por Rubio.

Completan el grupo las empresas Almacenes Universales, entidad logística que incluye actividades portuarias, la Empresa Siderúrgica José Martí, la mayor productora de acero bruto de Cuba, y GeoMinera, dedicada a la explotación de recursos mineros.

Estas designaciones se ejecutan al amparo de la Orden Ejecutiva 14404, emitida por el presidente Donald Trump el pasado 1 de mayo de 2026 que estrecha el cerco contra quienes comercien con la isla caribeña, lo que ha deteriorado el nivel de vida y acrecentado las carencias materiales de su población.

En ese contexto, la administración Trump, con Rubio liderando esa politica, desató una campaña de descrédito, mientras persigue las actividades financieras y las relaciones de Gaesa con sus contrapartes extranjeras.