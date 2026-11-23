«El enemigo ha pasado de la rendición incondicional a la negociación incondicional», expresó el canciller iraní Abbas Araqchi

Abbas Araqchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán. (Foto: PL)

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, afirmó este lunes que Israel y Estados Unidos pasaron de exigir la «rendición incondicional» de Teherán a una etapa de «negociación incondicional».

Durante un discurso pronunciado en una reunión del Ministerio de Asuntos Exteriores con sus representantes en las provincias iraníes, Araqchi aclaró que el presidente estadounidense, Donald Trump, publicó mensajes en redes sociales, en los que instaba a Irán a rendirse sin condiciones, tanto al inicio del conflicto de 12 días en 2025 como durante los ataques iniciados el 28 de febrero de este año.

«El enemigo ha pasado de la rendición incondicional a la negociación incondicional», expresó el canciller.

Israel, con el apoyo de Estados Unidos, desató una guerra contra Irán el 13 de junio de 2025, que se prolongó durante 12 días. Ambos países iniciaron una segunda ofensiva contra Teherán el 28 de febrero de 2026.

Araqchi también instó a los representantes de la Cancillería en las provincias fronterizas con países vecinos a desarrollar el potencial económico de sus regiones e incrementar los vínculos comerciales con esos Estados.

El pasado 18 de junio, Washington y Teherán firmaron un Memorando de Entendimiento, cuya aplicación quedó estancada debido a desacuerdos sobre las garantías de libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. Desde julio se registraron nuevos enfrentamientos entre ambas partes.