Las partes abordaron las prioridades y desafíos del sistema nacional de salud y las posibilidades de cooperación técnica con OMS y la OPS para seguir acompañando los esfuerzos de la mayor de las Antillas frente al bloqueo de Estados Unidos

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este lunes al doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a quien agradeció su visita a la isla y el respaldo ante las dificultades que enfrenta el sistema sanitario del país.

Durante el encuentro, en el Palacio de la Revolución, el mandatario destacó la importancia de la presencia de la delegación de la OMS en un contexto que calificó de complejo para la nación, marcado —según expresó— por el recrudecimiento del bloqueo económico, el cerco energético y la política de máxima presión del Gobierno de Estados Unidos, factores que, afirmó, repercuten en la vida cotidiana de la población y particularmente en los servicios de salud.

Díaz-Canel compartió cifras sobre las principales afectaciones sanitarias. Informó que más de 100 mil personas se encuentran pendientes de intervenciones quirúrgicas, entre ellas unos 20 mil niños, debido fundamentalmente a las limitaciones energéticas y a la escasez de insumos y medicamentos.

Asimismo, señaló que más de 34 mil embarazadas no reciben toda la atención y el seguimiento requeridos, mientras más del 67 por ciento del cuadro básico de medicamentos presenta afectaciones. A ello se suman más de 10 mil pacientes con dificultades para acceder a tratamientos de radiología y otros 10 mil que necesitan hemodiálisis.

El jefe de Estado también hizo referencia a las dificultades que enfrenta el programa de vacunación infantil y al deterioro de indicadores sanitarios. En ese sentido, indicó que la mortalidad infantil, que anteriormente se situaba en cuatro por cada mil nacidos vivos, alcanza 9,9 en lo que va de año.

Pese a este escenario, el jefe de Estado reconoció la labor del personal médico y de enfermería, que continúa prestando servicios en medio de las interrupciones eléctricas y las limitaciones de transporte. «Ningún apagón, ningún bloqueo apaga nuestra esperanza», expresó.

En sus palabras, Díaz-Canel agradeció además los pronunciamientos realizados por el director general de la OMS en marzo de 2026 sobre las consecuencias del cerco energético en la salud de la población cubana, así como la cooperación y la movilización de fondos promovidas por la organización para contribuir a enfrentar la situación.

Reiteró, igualmente, la disposición de Cuba de mantener sus compromisos con la OMS y ampliar los espacios de colaboración mediante investigaciones conjuntas y nuevas iniciativas de cooperación que permitan compartir las experiencias y capacidades del país en materia sanitaria.

Por su parte, Ghebreyesus agradeció la recepción y explicó que los intercambios sostenidos con las autoridades del Ministerio de Salud Pública le permitieron conocer los desafíos que enfrenta Cuba.

El titular de la OMS comentó también las visitas realizadas al Hospital Pediátrico William Soler y al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), instituciones en las que pudo apreciar los avances alcanzados por el país en el ámbito científico y sanitario.

El directivo manifestó su preocupación por las consecuencias del bloqueo y recordó que, en marzo de 2026, la organización emitió una declaración sobre el impacto que podía tener esta situación en los servicios de salud cubanos.

Añadió que, durante los márgenes de la Asamblea Mundial de la Salud, se adoptó la decisión de brindar apoyo a la Isla.

En el encuentro participaron, por la parte cubana, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal; la viceministra de Relaciones Exteriores, Anayansi Rodríguez; y Mayda Mauri Pérez, presidenta del Grupo Empresarial BioCubaFarma.

La visita oficial del director general de la OMS constituye un espacio para el intercambio sobre los desafíos actuales del sistema sanitario cubano y las posibilidades de fortalecer la cooperación internacional en beneficio de la salud de la población.