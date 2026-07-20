Sin respeto a sus derechos, Irán no dialogará con EEUU

Países mediadores no precisados transmitieron mensajes a la parte iraní sobre el curso de las conversaciones con Washington

“Si se tienen en cuenta nuestros intereses nacionales, es posible reanudar las negociaciones con Estados Unidos”, declaró Baghaei. (Foto: PL)

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmó este lunes que su país podría reanudar las negociaciones con Estados Unidos si se toman en cuenta sus intereses nacionales.

Durante su rueda de prensa semanal en Teherán, el diplomático indicó que países mediadores, cuya identidad no precisó, transmitieron mensajes a la parte iraní sobre el curso de las conversaciones con Washington.

“Si se tienen en cuenta nuestros intereses nacionales, es posible reanudar las negociaciones con Estados Unidos”, declaró Baghaei.

Añadió que plantear la situación como una disyuntiva entre negociación y guerra, o entre diplomacia y conflicto, no beneficia a Irán.

Según explicó, Teherán protege sus intereses en ocasiones mediante la defensa y en otras a través de la vía diplomática.

Respecto al estrecho de Ormuz, Baghaei aseguró que el derecho “soberano” de Irán sobre esa vía marítima no está sujeto a negociación.

“Estamos decididos a consolidar nuestra soberanía sobre el estrecho de Ormuz mediante las medidas adoptadas y no debemos permitir que se utilice para amenazar la seguridad nacional iraní”, expresó.

El portavoz sostuvo además que los términos del memorando de entendimiento firmado entre Irán y Estados Unidos son claros y que no existe justificación para que Washington incumpla sus compromisos.

Recordó que Teherán había advertido previamente que no cumpliría sus propias obligaciones si Estados Unidos no respetaba las suyas.

Durante más de una semana, Irán lanzó ataques contra instalaciones que identifica como objetivos militares estadounidenses en países árabes, incluido Omán, en respuesta a los bombardeos diarios de Washington contra territorio iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el 8 de julio el fin del alto el fuego contemplado en el memorando de entendimiento firmado con Teherán el 18 de junio.

La decisión se produjo después de que Irán atacara tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

Teherán insiste en establecer un mecanismo para regular el tránsito de embarcaciones por esa estratégica vía marítima, mientras Washington exige garantías para la libertad y la seguridad de la navegación.

La escalada alteró el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y aumentó las amenazas sobre el suministro energético y la aviación regional, en medio de cierres intermitentes del espacio aéreo y advertencias de ataques contra instalaciones e intereses estadounidenses fuera de Oriente Medio.